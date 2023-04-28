Чоловіка затримали у Києві та оголосили про підозру в шахрайстві

У Києві правоохоронці викрили жителя Дніпра, який організував шахрайську схему з виводу коштів зниклих та полонений українських військовослужбовців. За допомогою шахрайської оборудки чоловік обікрав приблизно 20 військових, повідомили у п'ятницю, 28 квітня, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Шахрай отримував доступ до онлайн-банкінгу військовослужбовців ЗСУ, яких вважають зниклими безвісти чи тими, хто перебуває у російському полоні. Чоловік перевипускав SIM-карти, за допомогою яких отримував доступ до рахунків українських захисників.

«Він здійснював перевипуск SIM-карт, після чого незаконно отримував доступ до акаунтів онлайн-банкінгу та привласнював гроші, перевівши їх на підконтрольні йому рахунки. Встановлено, що підозрюваний ошукав близько 20 військовослужбовців. За оперативними даними сума збитків становить понад 2,5 млн грн», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Під час обшуків правоохоронці затримали чоловіка та вилучили в нього техніку та банківські карти, які він залучав до шахрайської схеми. Йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Чоловіку обрали запобіжний захід під вартою з правом внесення застави у сумі 1,2 млн грн.