До 26 червня для транспорту перекриють ділянку вул. Кубійовича у Львові
Біля будинку №18 ремонтуватимуть каналізацію
Перекриття спричинене ремонтними роботами біля будинку №18
Від 9 до 26 червня частково буде перекрито рух транспорту на вул. Кубійовича, яка розташована біля Стрийського ринку у Галицькому районі міста. Перекриття спричинене ремонтними роботами біля будинку №18.
«Із 8:00 середи, 9 червня, і до 20:00 26 червня буде перекрито рух транспорту на вул. Кубійовича біля будинку №18», – повідомили у прес-службі Львівської міськради.
Тут ремонтуватимуть каналізаційний випуск із будинку. Роботи проводить ТзОВ «Будівельний регіон».
Схема об'їзду
Проїзд вулицею Кубійовича буде можливий на ділянці від вул. Севери до вул. Вишиваного.
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