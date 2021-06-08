Перекриття спричинене ремонтними роботами біля будинку №18

Від 9 до 26 червня частково буде перекрито рух транспорту на вул. Кубійовича, яка розташована біля Стрийського ринку у Галицькому районі міста. Перекриття спричинене ремонтними роботами біля будинку №18.

«Із 8:00 середи, 9 червня, і до 20:00 26 червня буде перекрито рух транспорту на вул. Кубійовича біля будинку №18», – повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Тут ремонтуватимуть каналізаційний випуск із будинку. Роботи проводить ТзОВ «Будівельний регіон».

Схема об'їзду

Проїзд вулицею Кубійовича буде можливий на ділянці від вул. Севери до вул. Вишиваного.