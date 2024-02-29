Поетичні вечори до Дня народження Ліни Костенко

Події відбудуться 17 березня у Львівській національній філармонії. Початок о 16:00 та 19:00. Організатори обіцяють неповторну атмосферу та найкращі твори улюбленої майстрині слова.

Поезія Ліни Костенко закарбувала у собі відверті почуття і переживання та стала символом нашої національної боротьби. 19 березня видатна українка та одна з найвідоміших поетес сучасності відзначатиме свій 94-й день народження.

«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі», – саме ці рядки поетеси стануть епіграфом поетичних вечорів при свічках 17 березня, які, за словами організаторів, обіцяють запам’ятатися усім.

Події спрямовані на популяризацію української літератури та пісні, а її учасниками стануть відомі українські письменники, поети, музиканти та громадські діячі: Олексій Суханов, Ольга Богомолець, Зиновій Суходуб, Святослав Максимчук, Степан Глова, Ілона Верхівська-Ельтек, Олег Батов, Олександра Люта, Юлія Барва, Віра Марокішка, Дар’я Лісіч.

Музичний супровід забезпечить Академічний інструментальний ансамбль "Високий замок". Незабутню атмосферу також доповнить солодкий подарунок, який обіцяють для всіх гостей.

Ці концерти стануть ще однією подією із масштабного циклу «тихих» проєктів – подій без яскравих світлових чи шумових ефектів, наповнених музикою, яка дозволить у наш складний час «перезавантажитись», знайти час для себе та хоч трішки перемкнутися. Започаткувала цю серію виступів концертна агенція Zahid Concert Agency.

Придбати квитки можна за посиланнями: