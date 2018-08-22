До Дня Незалежності львівські патрульні організовують нічний велоквест

Минулоріч участь у нічному велоквесті взяли 45 велосипедистів

У Львові 23 серпня відбудеться нічний велоквест. Нічна велопригода розпочнеться у четвер о 22:00 з площі Ринок.

Як повідомили у відділі комунікації Патрульної поліції Львова, взяти участь у грі може кожен охочий. Під час квесту учасники їздитимуть на велосипедах та розгадуватимуть загадки. Для участі у змаганні необхідний смартфон з аплікацією Telegram та доступом до Інтернету.

Зареєструватись для участі можна за посиланням. Процес реєстрації триватиме до 14:00 середи, 22 серпня. Кількість учасників – обмежена.

Участь у грі можуть взяти повнолітні особи. Команди отримуватимуть завдання – різні логічні загадки, які вони повинні відгадати і здогадатися, про яке місце йдеться та поїхати туди. Там буде чекати завдання і наступна підказка. Команди, які не виконують умови велоквесту, до участі не допускаються або будуть дискваліфіковані. Переможці отримають цінні подарунки.

Нагадаємо, що минулоріч патрульні вже провели у Львові схожий велоквест.

ZAXID.NET підготував перелік найцікавіших подій 23-24 серпня у Львові.