Екзотика «Етновиру» і головне свято країни

Передостанній тиждень літа завершується гучними святкуваннями 27-го Дня Незалежності України. У цей час Львів перетвориться на вражаючий карнавал під відкритим небом, адже на вулиці вийдуть учасники барвистого фольклорного фестивалю «Етновир».

Окрім того львів'яни насолоджуватимуться грандіозним концертом перед Оперою і світловим шоу біля ратуші. Куди піти впродож святкових вихідних підкаже підбірка подій від ZAXID.NET.

Від четверга до неділі

Міжнародний фестиваль фольклору «Етновир»

Щорічно фестиваль «Етновир» вибухає барвами і стає яскравою подією святкувань Дня Незалежності України у Львові. У програмі фестивалю колоритні виступи, вражаючі паради учасників головними вулицями міста, презентація кухні народів світу. У незабутній атмосфері проходять вечори дружби і танцювальні майстер-класи.

На «Етновирі» культуру своїх країн вже презентували фольклорні колективи з багатьох країн, зокрема, таких, як Україна, Мексика, Мартініка, Ізраїль, Македонія, Португалія, Франція, Італія, країна Басків, Республіка Бурунді, Чехія, Польща, Індія та Іспанія.

Цього року вперше у Львові виступатимуть провідні колективи з Перу, Парагваю та Індонезії. У четвер о 18:30 фестиваль стартує традиційним парадом учасників центральними вулицями міста — від пл. Музейної по вул. Руській до пл. Ринок. О 19:00 відбудеться урочисте відкриття фестивалю, а виступи триватимуть до 22:00. Ближче з учасниками і програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті.

23-26 серпня, різні локації міста

У четвер

Літня майстерня в Музеї Івана Труша

У художньо-меморіальному музеї Івана Труша триває тижнева програма екскурсій та майстер-класів для дітей « Літня майстерня». У середу всі охочі зможуть відвідати майстер-клас з бісероплетіння, а в четвер маленькі відвідувачі музею створюватимуть вітальні листівки до дня Незалежності України. Реєстрація на подію за телефоном: 0972394548

23 серпня, 14:00, музей Івана Труша, вул. Труша, 28

Фото Музею Івана Труша/Facebook

У п’ятницю

Концерт The Cancel Band

Один з найцікавіших хіп-хоп проектів України The Cancel Band не так вже й часто тішить своїми виступами аудиторію рідного міста. Історія гурту починалася саме зі Львова, однак на новий рівень The Cancel Band зумів вийти, коли до його складу увійшли четверо київських музикантів.

У своїй творчості хлопці поєднують елементи хіп-хопу, фанку та джазу, створюючи сучасну урбаністичну музику. У п'ятницю слухачі почують композиції з концептуального альбому Case, які складають цілісну історію містичного детектива Крістофера Орфеуса. Естетичну насолоду гарантовано. Не забудьте придбати квитки.

24 серпня, 20:00, Ganok, вул. Заводська, 31

Святковий концерт гуртів «Гайдамаки», «OT VINTA» та Hardkiss

27-му річницю Незалежності України у Львові відзначать енергійними виступами гуртів «Гайдамаки», «OT VINTA». А хедлайнером святкового концерту на площі біля львівської Опери стане один з найуспішніших музичних колективів останніх років — Hardkiss.

Окрім англомовних хітів, вокалістка гурту Юлія Саніна виконає також неймовірно красиві балади українською мовою. Кліп на одну з них під назвою «Журавлі» подолав позначку 10 млн переглядів на YouTube в той момент, коли ми готували цю підбірку.

24 серпня, 19:30, площа перед Оперою, пр. Свободи

Перегляд фільму «Пропала грамота» у Парку культури

Якщо ж ви уникаєте гучних концертів, то кіносеанс під відкритим небом може стати чудовою альтернативою. На День незалежності у Парку культури покажуть легендарний фільм про пригоди козака Василя та його побратима Андрія.

Комедія з Іваном Миколайчуком в головній ролі давно вже стала народною. Приєднуйтеся до героїв фільму на їхньому сповненому пригод шляху.

24 вересня, 21:00, Парк культури і відпочинку ім. Хмельницького

Відеомапінг до Дня Незалежності

А на площі Ринок святковий вечір завершиться незабутнім світловим шоу. Відеохудожники Володимир Стецькови та Роман Дзвонковський підготували для львів'ян і гостей міста візуальну подорож в історію української незалежності. Події від 1991 року і до сьогодні виникатимуть просто на фасаді львівської ратуші.

24 серпня, 22:00, міська ратуша, пл. Ринок, 1