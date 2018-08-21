Львівська опера вперше відкриє сезон червоною доріжкою та трансляцією вистави

«Цей рік буде експериментальним».

У четвер, 23 серпня, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької розпочинає 119-ий творчий сезон. Цього року театр вирішив зробити це максимально урочисто та таким чином, щоб залучити до дійства максимальну кількість львів’ян на туристів.

О 16:30 відбудеться урочисте відкриття нового театрального сезону на площі перед театром. Спочатку до глядачів звернуться очільники міста, області та театру, а також міністр культури Євген Нищук. Потім, згідно з планом, творча трупа та керівництво театру пройде червоною доріжкою.

На площі перед театром відбудеться святковий концерт за участю солістів опери та симфонічного оркестру під орудою диригентів Володимира Сіренка, Мирона Юсиповича, Михайла Дутчака, Ірини Стасишин, Юрія Бервецького.

О 18:00 на сцені театру розпочнеться фольк-опера-балет «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича. Вперше цей твір транслюватимуть на відеоекрані перед входом до театру. Таким чином одну із нових вистав театру зможе безкоштовно подивитися кожен охочий.

Нагадаємо, опери «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича та «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта стали великими подіями у мистецькому житті Львова минулого сезону, значно «освіживши» репертуар театру. Саме ці дві вистави і розпочнуть новий сезон у серпні

У найближчих планах - прем’єра балетів «Весна священна» та «Пульчинелла» Ігоря Стравінського та опери «Лоенґрін» Ріхарда Вагнера.