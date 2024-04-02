Курс біткоiна може вирости до рекордних цифр

Найбільшим фактором, який вплинув на таку динаміку, стало погодження Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) 11 заявок на відкриття ETF на Bitcoin.

За оцінками криптовалютних експертів, які зібрав портал Euronews, позитивні очікування зберігаються принаймні до кінця року. Зокрема, Euronews приводить результати опитування Finder – британської Fintech-компанії. В своєму опитуванні Finder орієнтувалася на представників криптовалютних бірж і стартапів, а також на експертів індустрії.

Однак опитування Finder – не єдиний позитивний маркер. Інші спеціалісти також налаштовані здебільшого оптимістично:

Майк Новограц, CEO Galaxy Digital, очікує, що ціна BTC до завершення 2024 року може сягнути $100 000, а в результаті майбутнього відкату вартість цифрової монети не впаде нижче за $50 000. Новограц пов’язує це з відкриттям ETF, які зробили інвестиції у криптовалюти доступнішими навіть для старших поколінь інвесторів.

Ще більш оптимістичні настрої має Роберт Кійосакі. Він очікує, що наступною зупинкою курсу головної світової криптовалюти стане відмітка $300 000.

Аналітики провідного фінансового порталу Traders Union також очікують зростання криптовалюти, хоча і більш стримані у прогнозах. Відповідно до даних фундаментального і технічного аналізу, на які орієнтуються експерти TU, зростання ціни BTC буде до відмітки $ 77 800 до кінця 2024 року.

$ Ще більш стриманий оптимізм демонструють експерти Binance. На їхню думку, ціна монети в січні 2025 року буде в діапазоні від $71 000 до $72 000.

Позитив аналітиків заснований на 3 основних факторах:

Зацікавленість інституціональних інвесторів

Перш за все, до Bitcoin підвищена увага з боку великих інвестиційних фондів. Зокрема, BlackRock зміг добитися того, щоб їхня заявка на спотовий Bitcoin-ETF була затверджена. Наразі фонд тримає на рахунках 225 000 BTC, сумарна вартість яких складає орієнтовно $15,5 млрд.

Також активні кроки щодо Bitcoin робить MicroStrategy. Наразі на рахунках фонду – 205 000 BTC, сумарна вартість яких складає орієнтовно $15,06 млрд. При цьому MicroStrategy збільшує обсяг інвестицій. Зокрема, фонд анонсував емісію облігацій на загальну суму $500 млн з погашенням у 2030 році. Ці гроші будуть інвестовані в нові BTC. Також стрибок ціни біткоїна спровокував і зростання акцій MicroStrategy – вони, за даними BitcoinTreasuries, виросли на 10,85%.

Експерти попереджають, що тенденція цікавості фондів до закупівлі BTC рано чи пізно закінчиться. Тому роздрібним інвесторам варто користуватися моментом.

Bitcoin пройшов психологічну відмітку

Сильне зниження ціни біткоїна у 2021 році спровокувало значний страх серед роздрібних інвесторів. Зокрема, це було пов’язано з тим, що багато людей намагалися вкласти гроші в BTC на піку ціни, відтак вони втратили свої інвестиції. Відповідно були очікування, що зростання вартості біткоїна зупиниться на максимумах 2021 року – в діапазоні $63 000 – 67 000. Однак ці очікування не справдилися і криптовалюта впевнено пройшла ці відмітки. Експерти вважають, що всі, хто хотів продати монету, вже зробили це. І це не зупинило зростання криптовалюти.

Наближення халвінгу

В середині квітня 2024 року очікується черговий халвінг біткоїна. В цей момент винагорода для майнерів зменшиться вдвічі. Тож очікування халвінгу вже накладає відбиток на те, що відбувається з Bitcoin. Зокрема, в березні складність майнінгу оновила історичний максимум: вона виросла на 5,79% в порівнянні з попереднім перерахунком. Після халвінгу зменшиться обсяг BTC, які будуть виплачені в якості винагороди за здобутий блок, що теж створить тиск на пропозицію на ринку.

Однак є й інша думка щодо перспектив Bitcoin. Зокрема скептики вказують на індекс страху і жадності, який вже досяг відмітки у 87%. Це близько до історичних максимумів і свідчить про те, що рівень ейфорії занадто високий, а актив – переоцінений. Те саме спостерігалося перед зниженням ціни в 2017 та 2021 роках.

Окрім того, є питання і з боку регуляторів. Зокрема, тиск на курс Bitcoin може створити судові суперечки між SEC та Coinbase. У 2023 році з подібними позовами зіткнулася інша велика біржа – Binance.

Тим не менш, ринок у цілому зберігає оптимізм, незважаючи на певні корекції, які призводять до зниження ціни на $3000 – 5000.

Отже, відкриття Bitcoin ETF з боку SEC, халвінг, що наближається, а також велика зацікавленість інституційних інвесторів вказують на те, що ціна Bitcoin може продовжити своє зростання. Зокрема, вартість однієї монети вже на початку літа 2024 року може дійти до $80 000, а до кінця 2024 року – $100 000. Тим не менш, інвесторам варто пам’ятати про глибокі спади криптовалюти в 2017 та 2021 роках. Ці ризики не слід оминати увагою.