До кінця тижня львів’янам обіцяють виплатити державні соціальні допомоги

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 15:413280

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До кінця тижня львів’янам обіцяють виплатити державні соціальні допомоги
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Львів’янам обіцяють виплатити державні соціальні допомоги у найближчі дні

У найближчі дні львів’янам обіцяють виплатити державні соціальні допомоги.

Як повідомив в.о. начальника управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин, до міського бюджету Львова уже надійшла субвенція з державного бюджету на виплату соціальних допомог сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам із інвалідністю з дитинства та дітям із інвалідністю, особам, що здійснюють догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. Тому ці допомоги львів’янам планують виплатити вже до кінця тижня.

«До міського бюджету Львова вже надійшла субвенція з державного бюджету на виплату державних соціальних допомог, тому вже до кінця цього тижня плануємо виплатити ці допомоги. Така ситуація із затримкою виплат є щорічно у січні, у зв’язку з початком нового бюджетного року», – пояснив в.о. начальника управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин.

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