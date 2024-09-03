У паперовій коробці виявили кілька протитанкових мін

У лікарню Святого Луки у Львові надіслали посилку з протитанковими мінами. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у Львівській міськраді та пресслужбі Першого ТМО Львова.

Ввечері у вівторок, 3 вересня, низка місцевих Telegram-каналів повідомила, що до львівської лікарні Святого Луки Першого ТМО, що на вул. Навроцького, надійшла посилка з протитанковими мінами. За інформацією Львівської міськради, посилку надіслали невідомі. У паперовій коробці виявили кілька протитанкових мін. На місці працюють вибухотехніки та правоохоронці. Пацієнтів та персонал із медзакладу евакуювали.

«Сьогодні в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни. Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Із оприлюдненого мерією фото видно щонайменше три протитанкові міни, а також папір із написом російською мовою «учебные». Також на папері видно написи англійською мовою.

Пізніше Андрій Садовий підтвердив, що фахівці встановили, що це навчальні міни.

«Правоохоронні органи розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні», – повідомив міський голова.

У пресслужбі ДСНС Львівщини відмовились підтвердити чи спростувати ZAXID.NET цю інформацію та скерували в поліцію. Поліція також наразі цю інформацію не коментувала.