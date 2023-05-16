Оля Цибульська виступить у Львові

20 травня о 19.00 у Центрі Довженка відбудеться великий сольний концерт відомої української співачки Олі Цибульської. У програмі – улюблені хіти, які вже увійшли в історію української музики, ексклюзивні зізнання, захоплюючі інтерактиви та живий бенд.

«Приходьте обійматися і знімати сторіс в інстаграм, брязчати сльозами від спогадів про безтурботне дитинство і гиготіти, згадуючи турботну юність. Збирати з кожної пісні докупи всю любов і дарувати найріднішим. Бо такий букет ніколи не зав’яне», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

А також обіцяють, що буде «відверто, вкрай емоційно і танцювально. Гарячою штучкою можна залишатися в будь-якому віці».

Квитки вже у продажу за посиланням.