Режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов отримав «Оскар» за найкращий повнометражний документальний фільм

Американська академія кіномистецтв відредагує скорочену версію трансляції церемонії вручення премії «Оскар», щоб відновити в ній момент вручення нагороди українській команді на чолі з режисером Мстиславом Черновим за найкращий повнометражний документальний фільм «20 днів у Маріуполі». Про це ввечері 14 березня повідомив американський сайт Deadline.

Як повідомляється, це рішення ухвалили після обурення «Суспільного» на адресу організаторів «Оскара-2024» — The Walt Disney Company Limited. Український мовник, який цьогоріч транслював церемонію в Україні, першим звернув увагу на те, що у міжнародній версії немає ані цієї категорії, ані промови режисера Мстислава Чернова.

Крім того, виконавчий продюсер телеканалу Лукʼян Галкін зазначив, що минулого року в цій же номінації перемогу здобула стрічка «Навальний» про російського політика Алєксєя Навального. Нагородження фільму, а також політичну промову його дружини Юлії, яка тоді отримувала нагороду, показали в скороченій версії.

Своєю чергою, в Disney пояснили, що перемогу «20 днів у Маріуполі» не включили в скорочену телеверсію премії «Оскар» передусім через часові обмеження, а також через те, що вибір номінацій для скороченої версії визначили ще за кілька тижнів до церемонії.

Пізніше до Disney звернулася Національна рада України з питань телебачення й радіомовлення з проханням оновити скорочену телеверсію церемонії так, щоб у ній зʼявився фрагмент із нагородженням «20 днів у Маріуполі».