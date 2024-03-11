Кадр з фільму «20 днів у Маріуполі»

Після того, як фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар», компанія «Артхаус Трафік» випустить його у повторний прокат. Подивитися фільм можна буде лише в обраних кінотеатрах України. У Львові з 14 березня його покажуть «Планета кіно» (Forum), Multiplex (Spartak) та Львівській кіноцентр. Повний перелік кінотеатрів можна побачити тут.

На великому екрані фільм можна буде подивитись до 21 березня, потім він вийде на онлайн-платформах.

Нагадаємо, 11 березня картина отримала «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм».

Картину створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Вперше картина побачила світ на фестивалі «Санденсі». У секції World Cinema Documentary Competition стрічка здобула приз глядацьких симпатій.

Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де «20 днів у Маріуполі» став найкращим фільмом національного конкурсу, а також володарем призу глядацьких симпатій.

«20 днів у Маріуполі» – режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василиса Степаненко. За роботу в Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію.