Команда фільму на церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії

У скороченій міжнародній телеверсії 96-ї церемонії вручення нагород премії «Оскар» організатори вирізали номінацію «найкращий повнометражний документальний фільм», у якій перемогу здобула документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова. Про це повідомили на телеканалі «Суспільне. Культура», який вже вдруге є ексклюзивним транслятором церемонії вручення «Оскара» в Україні.

Вночі на телеканалі показали пряму трансляцію церемонії. 11 березня, о 20:30 на телеканалі був запланований показ міжнародної скороченої версії, однак після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

Команда «Суспільного» висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited та, замість скороченої версії, для українських глядачів транслює повну версію, яка була в прямому ефірі телеканалу в ніч з 10 на 11 березня.

«Наша команда була шокована та глибоко розчарована, коли не побачила у монтажі міжнародної версії номінацію “Найкращий повнометражний документальний фільм”, де справедливу нагороду здобула стрічка “20 днів у Маріуполі”. Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом – тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії “Оскар”. Нагадаємо, що минулого року для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю на позір аполітичну нагороду. Сподіваємось, що організатори премії дослухаються до нашого протесту», – зазначив виконавчий продюсер телеканалу «Суспільне. Культура» Лук’ян Галкін.