Чеський президент Петр Павел у 2024 році схвалив 40 заяв на дозвіл взяти участь у бойових діях в Україні. Загалом бажання служити в ЗСУ минулого року висловили 109 громадян Чехії, повідомив 4 січня речник канцелярії чеського президента Філіп Платош у коментарі порталу iROZHLAS.

За даними Платоша, протягом 2024 року до чеського президента звернулися 109 людей, які просили надати дозвіл воювати в Україні. Втім, відповідний дозвіл отримала лише третина заявників.

Зазначається, що перед тим, як допускати заявки до президента, їх розглядають чеське міністерство оборони, МВС та МЗС. Дві третини цьогорічних заяв не пройшли перевірку та отримали негативне рішення принаймні одного з цим міністерство.

Загалом у 2024 році 40 людей отримали дозвіл на участь у бойових діях на боці України, серед них – три жінки. До слова, у 2023 році чеський президент дозволив служити в Силах оборони тільки 20 людям.

«Станом на зараз президент Петр Павел отримав заяви на отримання дозволу на службу в Збройних силах України від 181 громадянина Чеської Республіки. Загалом він задовольнив 60 заяв, отримавши схвальні висновки від усіх трьох міністерств», – повідомив Платош.

Законодавство Чехії забороняє служити в іноземних збройних силах, тож дозвіл президента є єдиним документом, який може легалізувати службу в ЗСУ.

Порівняно з 2023 роком інтерес Чехії до участі в обороні України зріс. З початку війни майже три роки тому надійшло 667 запитів, 447 адресували колишньому президенту Чехії Мілошу Земану. 132 людини отримали від нього необхідний дозвіл. Втім, скільки саме чехів воює в Україні без дозволу, наразі невідомо.