На ідентичних посадах в поліції Їглави працюють чотири помічники для роботи з ромами

Керівництво чеського міста Їглава хоче залучити до роботи в поліції українських помічників із профілактики злочинності. Українські асистенти зможуть допомогти землякам встановити більш довірливі стосунки з місцевими правоохоронцями. Про це повідомив чеський мовник Radio Prague з посиланням на мера Їглави Петра Ришку в суботу, 30 листопада.

За словами міського голови, у поліції вже є чотири помічники для роботи з ромською громадою, а ще двох – хочуть залучити з-поміж українців. Місто подасть відповідну заявку на виділення грошей для цієї ініціативи. Якщо кандидати на посади помічників знайдуться – вони могли б розпочати свою роботу вже навесні. Термін проживання кандидатів у місті не є суттєвим чинником, зауважив Петр Ришка.

За даними мерії, з-поміж 50 тис. жителів Їглави близько 7000 становлять українці.

«Тут досить велика діаспора, з якою бувають деякі проблеми, і ми думаємо, що могли б стати до них трохи ближче», – сказав мер.

Журналісти зазначають, що асистенти із запобігання злочинності співпрацюють з поліцією, допомагаючи їй забезпечувати громадський порядок та проговорювати з людьми необхідність дотримання законодавства.