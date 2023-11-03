Підтримати ініціативу можна до кінця листопада

Чи не кожен українець має досвід купівлі товарів у магазинах «АТБ». Цього місяця, мабуть, найбільш упізнаваний народний бренд країни відзначає 30 років з моменту заснування. Зважаючи на події в Україні, компанія не буде влаштовувати святкового концерту з шампанським чи салютами – зараз це не на часі. Натомість власну популярність серед широких верств населення та багаторічну бездоганну репутацію у бізнес-секторі «АТБ» спрямовує на єднання заради наближення найочікуванішого дня для кожного українця.

Цьогорічний ювілей лідера ритейлу цілковито присвячений допомозі представникам ЗСУ, які вже понад півтора року самовіддано відстоюють свободу, незалежність та наше право на життя. Ключовою подією до 30-річчя «АТБ» став безпрецедентний благодійний марафон, що має на меті збір стомільйонного донату для ЗСУ.

«АТБ» збільшила суму «ювілейного» донату до 160 мільйонів гривень

Участь у ньому взяли як партнери компанії по бізнесу, так і мільйони громадян. Протягом першого місяця проекту вдалося зібрати чималу суму – 60 мільйонів гривень. «АТБ» додає до них ще 100 мільйонів власних коштів, збільшивши загальну суму «ювілейного» донату для ЗСУ до 160 мільйонів гривень. Уже зараз триває робота зі збирання заявок від відповідних державних органів щодо закупівлі необхідного обладнання, транспорту тощо.

Наразі в компанії повідомили, що проект, котрий став новим трендом у бізнес-середовищі країни, продовжено ще на місяць. Отже, благодійний марафон «АТБ» триватиме до кінця листопада і можливостей підтримати українських героїв побільшає. Звісно ж, усі подарунки до ювілею й далі конвертуються у допомогу ЗСУ.

«Зараз усі думки, енергія та допомога спрямовані на наші ЗСУ й усі сили оборони», – зазначив у привітанні-зверненні до колег, бізнес-партнерів і покупців у мережі «Фейсбук» Борис Марков, генеральний директор і голова Ради директорів корпорації «АТБ».

Також, за його словами, найкращою відзнакою та подарунком для компанії на ювілей буде саме донат на користь наших захисників.

Як долучитися до благодійного марафону «АТБ»

Долучитися до благодійного марафону «АТБ» може кожен охочий незалежно від статків, статусу чи будь-яких інших факторів. Для цього було створено лімітовану серію різноманітних сувенірів. Унікальна «Колекція єдності «АТБ» містить якісні товари усіх цінових категорій: фірмові стікери, футболки, худі, шкарпетки, чашки, блокноти, ручки, записнички, брендований посуд і багато усіляких сувенірів з національним характером.

Кошти від продажу таких колекційних товарів як в магазинах мережі (в торговельних залах створено спеціальні стійки та полички), так і замовлених на сайті онлайн-магазину «АТБ», спрямують на допомогу ЗСУ. Також є можливість дистанційно задонатити напряму – за цими реквізитами.

Уже незабаром усі зібрані кошти стануть найнеобхіднішими для представників ЗСУ речами: сучасними дронами, автівками спецпризначення, тепловізорами, засобами зв’язку тощо. Фактично кожна передана людьми гривня конвертується в інструменти перемоги та, відповідно, у наше мирне майбутнє.

Як «АТБ» допомагає українцям у скрутні часи

За три десятиріччя роботи на українському ринку роздрібної торгівлі компанія «АТБ» стала не тільки лідером, а й драйвером усієї галузі. Багато з того, що сьогодні вважається нормою в будь-якому українському магазині самообслуговування, було протестовано, впроваджено, а подекуди й винайдено саме в «АТБ». За цей час компанія реалізувала величезну кількість безпрецедентних за масштабами, залученням зірок, соціальною значущістю та зібраними сумами благодійних проектів. І кожен із них задавав тон і ставав своєрідним трендом.

У часи повномасштабного вторгнення основні зусилля були спрямовані на підтримку ЗСУ, медичних установ, рятувальників, вимушених переселенців, волонтерських організацій, добровольчих формувань тощо.

Окрім сотень тонн гарантовано якісного провіанту, українські захисники отримали від «АТБ» тисячу сучасних дронів різних типів і стільки ж спеціальних автомобілів (всюдихідні вантажівки, багатофункціональні пікапи, автоцистерни, оперативно-штабні машини, піротехнічні автівки та інші). Загальна сума допомоги від «АТБ» уже перевищує мільярд гривень і продовжує стрімко зростати.

У компанії зазначили, що зараз важливо вірити в ЗСУ та об’єднати зусилля заради майбутнього. «Разом ми – сила України!» – наголосили в АТБ.