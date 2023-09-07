Всеукраїнська акція «Мене це стосується! А тебе?» стартувала у 2021 році / Фото «АТБ»

Попри важкі випробування нинішнього часу, «АТБ» вкотре доводить, що є соціально орієнтованим бізнесом. Компанія надає всебічну підтримку ЗСУ, рятувальникам, медичним установам, волонтерським організаціям, а також людям, які опинилися у скрутних умовах через події, що розгортаються в країні в останні півтора року. Загальна сума цієї допомоги вже перевищила 500 млн гривень.

Окрім того, «АТБ» не полишає благодійних ініціатив, які було розпочато задовго до 24 лютого 2022 року. Наразі йдеться про всеукраїнську акцію «Мене це стосується! А тебе?», яка стартувала у 2021 році та мала на меті згуртувати українське суспільство навколо одного з найсерйозніших питань сучасності – допомоги онкохворим дітям.

Акція «Мене це стосується! А тебе?» реалізовувалася спільно з БФ «Таблеточки» / Фото «АТБ»

Сучасний амбулаторний простір європейського рівня

Безпрецедентна за масштабом, залученням зірок та підтримкою громадян акція Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ», компанії «АТБ-Маркет» та фонду «Таблеточки» дозволила зібрати кошти на відкриття сучасного амбулаторного простору європейського рівня у львівській Клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Робота тривала понад рік – і це того вартувало, адже українські малюки, які борються з раком, отримали сучасні, комфортні та безпечні умови для лікування і реабілітації.

Простір складається з трьох функціональних кабінетів, спеціальної зони рецепції з медичним реєстратором, який координує потік пацієнтів, маніпуляційного кабінету, затишного залу очікування та дитячої зони, де малеча зможе розважитись і без стресу очікувати на процедури. Також облаштовано сучасний архів і комфортну гігієнічну кімнату. Амбулаторія має окрему вентиляційну систему, що виключає вірогідність потрапляння забрудненого повітря в приміщення з пацієнтами.

«До відкриття цього простору прийом амбулаторних пацієнтів, очікування результатів досліджень та інші візити в лікарню, які не потребували госпіталізації, лікар проводив в одному кабінеті. Зазвичай це щодня близько 10 – 15 пацієнтів і особи, що їх супроводжують. Таке скупчення людей і відсутність просторих приміщень створювало дискомфорт і медикам, і хворим. Тоді з'явилась ідея створити окремі кабінети для амбулаторного прийому. Завдяки доброчинцям, котрі взяли участь в акції, фонду «Таблеточки» та «АТБ» зараз маємо реалізований проект», – поділився очільник Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роман Кізима.

Чому благодійність важлива, особливо у сучасних реаліях

Щодня три українські родини дізнаються, що в їхньої дитини рак. Ефективна боротьба з цим непростим недугом вимагає чималих ресурсів і надсучасного обладнання. Благодійний проект «АТБ» доводить, що спільними зусиллями, долучивши до цього мільйони небайдужих громадян і партнерів по бізнесу, навіть неможливе можна втілити у реальність.

Благодійний проект «АТБ» показав, що багато чого можна досягти спільними зусиллями / Фото «АТБ»

Варто зазначити, що це не перша благодійна акція, яку реалізував благодійний фонд «АТБ» останнім часом. Однак саме ця ініціатива може вважатися особливою за масштабом проведення і залученням до неї максимальної кількості учасників, а головне – за значенням цієї місії.

«За останні півтора року ми всі повною мірою відчули справжню цінність взаємодопомоги та турботи один про одного. Й ця благодійна ініціатива абсолютно довела, що співчуття, щирість, небайдужість та бажання допомогти переважають в серцях українців. Ми розуміємо, що тільки об'єднавшись, здатні долати хвороби та відчай. Тільки системно займаючись благодійністю, ставлячи максимальні цілі, формуючи широку команду однодумців, можна досягати неймовірних результатів. Реалізувати найамбітніші проекти! Ми щиро вдячні всім партнерам, кожному покупцеві, хто не залишився осторонь, підтримував і брав активну участь у реалізації нашої загальної із благодійним фондом «Таблеточки» ініціативи», – сказав Сергій Демченко, начальник управління з корпоративних комунікацій «АТБ», директор всеукраїнського благодійного фонду «АТБ».

Очільник ЗСДМЦ Роман Кізима та директор всеукраїнського БФ «АТБ» Сергій Демченко / Фото «АТБ»

Події від 24 лютого 2022 року багато чого змінили в українському суспільстві, бізнесі, політиці та житті загалом. Однак разом із цим проявилася справжня міць, незламність і щирість українського характеру.

Перейшовши на особливий режим роботи ще у перший день вторгнення, «АТБ» стабільно забезпечує мільйони українців гарантовано свіжими продуктами та товарами першої необхідності за чесними цінами. Мережа супермаркетів також розгорнула потужну благодійну кампанію з підтримки ЗСУ і суспільства.

Окрім сотень тонн провіанту на потреби ЗСУ, вже передано більше тисячі автомобілів спеціального призначення, закуплено понад тисячу сучасних дронів. Також тисячі безоплатних пакетів з продовольством від «АТБ» отримали мешканці найбільш постраждалих деокупованих населених пунктів на Харківщині та Херсонщині. Ці добрі справи не стали на заваді реалізації інших не менш важливих ініціатив.

«Через повномасштабне вторгнення постало багато викликів, але це не скасувало наявних. Важкохворі діти, як і раніше, продовжують потребувати лікування та допомоги від благодійників. Саме тому Благодійний фонд «Таблеточки» залишається сфокусованим на своїй місії – створювати умови для якісної медичної допомоги дітям, хворим на рак. Західна частина України, зокрема ЗУСДМЦ, є одним із ключових напрямків, куди націлена левова частка допомоги фонду. Адже там лікується велика кількість онкохворих дітей з усієї країни, в тому числі з територій, де зараз особливо небезпечна ситуація. Я вдячний усім українцям, котрі навіть у ці важкі часи знаходять сили та змогу для допомоги дітям», – розповів В’ячеслав Биков, виконавчий директор благодійного фонду «Таблеточки».

Виконавчий директор благодійного фонду «Таблеточки» В’ячеслав Биков / Фото «АТБ»

«Створення амбулаторного простору стало можливим завдяки вашій підтримці та небайдужості. Дякую партнерам – мережі магазинів «АТБ», ВБФ «АТБ», дирекції лікарні та медичному персоналу. Попри все, разом продовжуємо наближати майбутнє, де жодна дитина в Україні не матиме від раку», – наголосив В’ячеслав Биков.

Що важливо знати про «АТБ» та БФ «Таблеточки»

Благодійність в «АТБ» є одним з пріоритетних напрямків діяльності. У 2017 році було засновано Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ», головним завданням якого є всебічна підтримка та допомога різноманітним верствам населення: тяжко хворим дітям, родинам загиблих воїнів, багатодітним сім'ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях та багатьом іншим. Серед найбільш масштабних благодійних програм мирного часу – «Дерево життя», «Цукерка добра», «Благодій» тощо.



Благодійний фонд «Таблеточки» є найбільшим в Україні фондом у сфері дитячої онкології, який працює з 2011 року, надаючи допомогу дітям та їхнім сім’ям на кожному етапі лікування від раку. За час роботи фонду адресну допомогу отримали понад 7 000 сімей. Наразі під опікою фонду щомісячно перебувають 500 дітей – це онкохворі діти, які лікуються в Україні, а також ті, хто був змушений виїхати на лікування за кордон.