До України повертаються дощі з мокрим снігом

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:084610

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У найближчу добу, 28 березня, на територію України переміститься порція прохолоднішого повітря з північного заходу Європи. Місцями очікується невеликий дощ і мокрий сніг, лише в більшості північних та південних областей вдень без опадів. Вночі на дорогах північно-східної половини місцями ожеледиця, повідомив Український гідрометцентр.

Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 0-5° тепла, в південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 6-11° тепла.

У четвер, 29 березня, в західних, центральних і східних областях України – невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі на дорогах північно-східної половини місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура в південній частині, Закарпатті та Прикарпатті від 2° морозу до 4° тепла, вдень 7-13° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 6° морозу, вдень 2-8° тепла (в Чернігівській і Сумській областях вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла), процитувала інформацію Укргідрометцентру агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, наприкінці цього тижня в Україні очікується потепління. За прогнозами, стовпчики термометрів піднімуться до 16 градусів тепла.

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