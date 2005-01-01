Синоптики пообіцяли до +16°С наприкінці наступного тижня

Синоптики обіцяють справжню весну

До кінця наступного тижня у більшості областей України температура повітря прогріється від 8 до 16 градусів тепла. Про це повідомила прес-служба Українського гідрометцентру, пише УНН.

«Наступного тижня вже можна казати, що тепло буде більш інтенсивним, вже нічні температури перейдуть на додатні значення, і денна температура також уже буде у більшості областей 8-14 тепла, до 15-16 тепла наприкінці тижня», – повідомили в гідрометцентрі.

Проте найближчими днями в південних та центральних областях можуть бути опади у вигляді мокрого снігу та дощу, додали синоптики. Температура вночі ще буде мінусовою, 8-14 градусів морозу в більшості областей, денна — від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Водночас на півдні та заході може бути вже до 8 градусів тепла.