До початку наступного тижня у Львові щодня ставатиме тепліше

До понеділка ночі будуть все менш морозними, а дні щоразу теплішими

Впродовж вихідних та у понеділок, 26 березня, у Львові поступово зростатиме температура повітря. Водночас вночі та вранці на дорогах все ще зберігатиметься ожеледиця.

За інформацією, Львівського гідрометцентру, у суботу, 24 березня, у Львові буде без опадів. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 м/с. На дорогах буде ожеледиця, а вночі та вранці можливий туман з видимістю 200-500 м. Вночі температура повітря сягатиме 8-10° морозу, а вдень – 3-5° тепла.

У неділю, 25 березня, очікується мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах зберігатиметься ожеледиця. У цей день буде південно-східний вітер, швидкістю 5-10 м/с. Вночі передбачається 5-10° морозу, вдень – 5-10° тепла.

На понеділок, 26 березня, львівські синоптики також передбачають мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах все ще буде ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 2-7° морозу, вдень – 6-11° тепла.