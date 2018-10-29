До України вперше за останні десять років прибула офіційна торговельна місія США

У понеділок, 29 жовтня, до України прибули представники дванадцятьох компаній, які представляють американське сільське господарство, енергетику, інфраструктуру та IТ-сектор і входять до складу офіційної торгової місії США.

Про це повідомляє прес-служба міністерства економічного розвитку і торгівлі. У відомстві розповіли, що місія перебуватиме в Україні два дні, за які планується провести більш як 60 зустрічей з представниками вітчизняного бізнесу. Кубів розповів, що за останні роки Україна скасувала понад 14 тисяч застарілих інвестиційних стандартів, а також про плани щодо впровадження євростандартів, що має суттєво поліпшити інвестиційний клімат у країні. У зв'язку з цим, Кубів висловив надію, що американський бізнес зацікавиться не тільки можливостями щодо відкриття нових компаній в Україні, а й також візьме участь у процесі приватизації державних підприємств.

Як наголосила під час церемонії відкриття посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович, така місія є першою за останні десять років, що є підтвердженням того, що взаємини двох країн рухаються в правильному напрямку. У міністерстві також уточнили, що товарообіг між Україною та США в січні-серпні поточного року зріс на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,6 млрд доларів США.