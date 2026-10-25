Кардинал Маттео Дзуппі відвідав українських військовополонених

Від початку повномасштабної війни до українських військовополонених уперше допустили іноземного представника – кардинала Маттео Дзуппі. Водночас українські захисники підтвердили, що їх почали відвідувати представники російської уповноваженої з прав людини. Про це у суботу, 24 жовтня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, він регулярно зустрічається з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Під час останньої розмови сторони знову обговорили подальші кроки для повернення українських громадян додому.

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«Вперше з початку повномасштабної війни до наших хлопців фізично допустили іноземного представника – Спецпосланця Папи Лева XIV кардинала Маттео Дзуппі. Також Захисники підтвердили, що до них почали навідуватись і представники російської уповноваженої», – йдеться у повідомленні.

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Лубінець наголосив, що кожен обмін військовополоненими є результатом складних переговорів і водночас можливістю просунутися у звільненні як військових, так і цивільних українців.

Омбудсмен висловив сподівання, що позитивна динаміка щодо допуску представників до полонених збережеться. За його словами, Україна докладатиме всіх зусиль, щоб повернути своїх громадян із російських місць несвободи.

Нагадаємо, 23 жовтня Україна та Росія провели обмін полоненими, у межах якого додому повернулися 270 захисників і дев’ятеро цивільних. За словами президента Володимира Зеленського, більшість звільнених військових перебували в полоні ще з 2022 року.