Жовтень – це не лише завершення сезону активного росту, а й слушний момент для підготовки саду та городу до зими. У цей період досвідчені аграрії рекомендують вносити калійну сіль, яка значно підвищує стійкість рослин до зимових умов. Вона містить калій у формі, яку легко засвоюють культури, що завершують вегетацію. Як правильно використати сіль на ділянці, пише «Сенсація».

Навіщо аграрії застосовують сіль на городах восени

Калійна сіль – це мінеральне добриво, яке позитивно впливає на здоров’я плодових дерев і чагарників. Вона зміцнює клітини рослин, допомагає накопичити цукри в тканинах, що робить їх менш вразливими до морозів. Цей елемент також підвищує імунітет культур до весняних захворювань і стримує активність шкідників у перші теплі дні.

Однією з важливих переваг калійної солі є її тривала дія – вона не вимивається з ґрунту до весни, а значить, працює ще на старті нового сезону. Такий підхід до підживлення допомагає підготувати рослини до наступного циклу росту без додаткових зусиль у березні чи квітні.

Як правильно вносити калійну сіль у жовтні

Це добриво зазвичай використовують у сухому вигляді. Його розсипають у пристовбурних зонах дерев і кущів, після чого перекопують землю. Не слід повністю розбивати великі грудки, вони допомагають краще втримати сніг, що забезпечує природне зволоження ґрунту навесні.

Часто калійну сіль комбінують із суперфосфатом, отримуючи ефективну осінню суміш, яка живить кореневу систему. Важливо внести її саме в жовтні, поки рослини ще активні, але вже завершили фазу активного росту. Такий підхід дає можливість засвоїти поживні речовини без стимулювання появи нових пагонів, які можуть постраждати від морозів.