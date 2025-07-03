Військовослужбовець Юрій Торбич помер 15 червня у Луцькій клінічній лікарні

У Ківерцях виник скандал через організацію церемонії поховання 58-річного військовослужбовця Юрія Торбича. Дочка захисника звернулася до мера міста з вимогою провести перепоховання батька з міського кладовища на Алею Слави з належними військовими почестями. Волинянка стверджує, що прощання відбулося з грубими порушеннями та без належної шани й звинуватила у цьому власницю ритуального агентства Ніну Павлішину. Остання ж зазначає, що Юрій Торбич самовільно залишив військову частину, що і стало підставою для організації похорону без певних почестей, а рідні на це погодились.

Волинянка Інна Торбич написала 1 липня на своїй сторінці у фейсбуці, що похорон її батька відбувся 16 червня на міському кладовищі у Ківерцях. За словами жінки, Юрій Торбич був учасником АТО, у 2022-2023 роках добровільно долучився до лав ЗСУ. Його повторно призвали до служби 6 травня 2025 року, а вже 1 червня оголосили в розшук – через неявку до частини. Відтак чоловік отримав статус СЗЧ.

За інформацією Інни Торбич, її батько 2-3 червня перебував у Ківерцях і відвідував міську раду з особистих питань, ще раніше лікувався на стаціонарі через проблеми з тиском і серцем, 4 червня викликав «швидку» через сильний головний біль, а 9 червня був госпіталізований. У нього діагностували інсульт, пневмонію, втрату свідомості – чоловік впав у кому. 15 червня Юрій Торбич помер у Луцькій клінічній лікарні. Для організації похорону його рідні звернулися до власниці ритуальної служби в Ківерцях Ніни Павлішиної.

«Військкомат дав рекомендацію ховати без почестей, але остаточне рішення приймала міська рада. 30 червня я мала нагоду поспілкуватись з міським головою Олександром Ковальчуком, він у свою чергу сказав, що Ніна Павлішина прийшла в міську раду вже з категоричним вердиктом військкомату про поховання без почестей, що суперечить свідченням ТЦК і наводить на висновок, що рішення про те, як має бути похований мій батько, прийняла сама пані Павлішина», – зазначила Інна Торбич.

Крім того, за словами доньки 58-річного солдата, Ніна Павлішина вказала себе як посередника у документах, що дає їй право отримати 15 тис. грн компенсації від військкомату, хоча ці кошти мали б надійти родині загиблого.

Власниця ритуальної служби Ніна Павлішина розповіла ZAXID.NET, що після смерті Юрія Торбича з нею звʼязалися його донька та племінниця з проханням організувати похорон. Вона погодилась і повідомила про подію військкомат. Після цього Луцький ТЦК та СП надав їй вказівки щодо проведення церемонії прощання.

«З родиною було погоджено, що тіло повезуть з моргу до храму та на кладовище. Дочка знала, що поховання відбудеться на міському кладовищі, а не на Алеї Слави. Місце поховання надає міська рада, яка і компенсує витрати за роботу працівників комунгоспу. Проте якщо військовий у СЗЧ, то після поховання міськрада окремо вирішує питання чи поверне гроші, чи усе мають оплатити рідні», – розповіла Ніна Павлішина.

Також Ніна Павлішина заперечує отримання 15 тис. грн. Вона зазначає, що одразу віддала рідним свідоцтво про смерть, витяг на отримання коштів та інші офіційні документи.

Наразі донька померлого військовогослужбовця веде перемовини з командуванням частини, де він служив, аби анулювати статус СЗЧ.

«Я наполягаю на перепохованні мого батька Юрія Торбича, в чому мені може допомогти лише Ківерцівська міська рада і я очікую остаточної відповіді від пана мера Олександра Ковальчука, який обіцяв кілька днів подумати і прийняти рішення», – додала Інна Торбич.

У пресслужбі Ківерцівської міської ради повідомили ZAXID.NET, що мер Олександр Ковальчук прокоментує ситуацію пізніше, однак надалі на телефонні дзвінки журналістів не відповідали.