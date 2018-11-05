Петро Порошенко на зустрічі з учасниками загальноукраїнської прощі у Зарваниці

Президент України Петро Порошенко продав цінні папери та корпоративні права у жовтні на суму 28 816 798 гривень. Така інформація є в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє «Радіо Свобода».

Джерелом доходу для гаранта Конституції стало Міністерство фінансів України, що і виплатило відповідну суму в інтересах президента України.

Окрім цього, Петро Порошенко у жовтні отримав 6 млн грн дивідендів від юридичної особи, на яку він має бенефіціарний вплив. Це публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал». Керує згаданим фондом Оксана Скрипник.

Понад тиждень тому Петро Порошенко отримав 3,5 млн грн доходів, із яких 1,3 млн – відсотки від власної фінансової установи «Міжнародний інвестиційний банк», 2,2 млн – дивіденди від вищезгаданого фонду.

Як пише «Українська правда», загалом станом на початок листопада 2018 року Порошенко задекларував 123 мільйони 645 тисяч 421 гривню. У торішню декларацію Порошенко загалом вніс 16 мільйонів 303 тисячі 874 гривні доходів. Таким чином у 2018 році доходи президента зросли майже увосьмеро.

Повну декларацію про доходи за 2018 рік Порошенко подасть у 2019 році.