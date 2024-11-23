Колишній голова розвідки США Річард Гренелл може стати спецпосланцем щодо російсько-української війни

Обраний президент Сполучених Штатів Америки розглядає можливість створення посади спеціального посланника з російсько-української війни. На цю посаду він планує призначити Річарда Гренелла – керівники Національної розвідки під час першого президентства Дональда Трампа. Про це у п’ятницю, 22 листопада, повідомила інформаційна агенція Reuters із посиланням на власні джерела.

Як зазначає Reuters, наразі у США не має посади спеціального посланника, який би відповідав виключно за вирішення російсько-українського конфлікту, однак Дональд Трамп розглядає можливість її створення. У разі створення такої посади, ймовірно, новообраний президент США призначить на неї Річарда Гренелла. Про це журналістам повідомили чотири джерела на умовах анонімності.

Reuters нагадали, що під час передвиборчої кампанії однією з обіцянок Трампа було швидке завершення російсько-української війни, хоча як саме він планує це зробити наразі невідомо. Водночас Reuters пише, що «деякі позиції Гренелла можуть змусити українських лідерів задуматися». Журналісти також вважають, що Гренелла може зіграти ключову роль у спробах Трампа зупинити війну.

Річард Гренелл під час першого президентського терміну Трампа у 2018-2020 роках був послом США в Німеччині. У лютому-травні 2020 року виконував обовʼязки директора Національної розвідки США. Прихильники Гренелла зазначають, що він має великий досвід у дипломатичних питаннях.

Reuters також нагадав, що у липні 2024 року Гренелл виступив за створення так званих «автономних зон», як спосіб припинення війни. Він також заявляв, що не підтримує вступ України до НАТО в найближчому майбутньому.

Проте Reuters зазначає, що Гренелл відмовився коментувати своє ймовірне призначення на посаду спецпосланця щодо війни в Україні.