Дональд Трамп може заблокувати виділення Україні $620 млн з бюджету США

СвітВолодимир Пиріг, 23 березня42411

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Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість накласти вето на закон, який виділяє понад 620 млн дол. фінансової допомоги Україні.

«Я розглядаю можливість ветувати законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік через те, що понад 800 тисяч учасників мігрантської програми DACA повністю були забуті демократами (навіть не вказані у законопроекті), і через стіну на кордоні, яка необхідна для національної безпеки й не повністю профінансована», – написав він у Twitter у п’ятницю, 23 березня.

Нагадаємо, цього тижня у Конгресі США схвалили законопроект про бюджетні асигнування на 2018 рік. Законопроект передбачає фінансову допомогу Україні в обсязі 620,700 мільйонів доларів.

Перед набуттям чинності Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік повинні схвалити Сенат і Палата представників та підписати президент США.

Мігрантська програма DACAзахищає від депортації нелегальних мігрантів, що в'їхали до США у дитячому віці.

Оновлено, додано інформацію. Увечері п'ятниці Трамп таки підписав закон про бюджетні асигнування, чим дозволив США виділити Україні 620 млн доларів.

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