Трамп підписав держбюджет США і дозволив виділити Україні $620 млн

Попри погрози накласти вето, Трамп таки підписав американський бюджет

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі у п’ятницю, 23 березня, повідомив, що підписав Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 фіскальний рік, який закінчується 30 вересня. Згідно з цим законом, Україна отримає від США 620 млн доларів.

Нагадаємо, ще вранці п’ятниці Трамп пригрозив, що він може використовувати право вето, відхиливши проект федеральних бюджетних асигнувань, які перед цим схвалив Сенатом США. Невдоволення господаря Білого дому викликала відсутність у документі, який передбачає витрати в розмірі 1,3 трильйона доларів, пунктів про майбутнє нелегальних іммігрантів, привезених в США в дитячому віці, і про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Як повідомив «Голос Америки», загалом закон налічує 2 232 сторінки і передбачає розподіл видатків на 1,3 трильйона доларів. У ньому збільшено фінансування на підтримку України. Допомога складатиме 620, 7 мільйона доларів, що перевищує відповідний минулорічний кошторис.

За інформацією посольства України у США, 200 млн доларів Україна отримає від американського міністерства оборони. Кошти підуть на надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн дол. більше за асигнування 2017 року. Ці кошти спрямовуватимуться на фінансування конкретних проектів американської підтримки Збройним силам України, зокрема, таких, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку українських збройних та безпекових сил.

Ще 420,700 млн доларів Україна отримає від Держдепу США та причетних до нього агентств. Ця сума на 10 млн доларів перевищує відповідні видатки минулого року. Збільшене фінансування спрямоване на посилення безпекової підтримки України за програмою «Міжнародне військове фінансування».

Відомо також, що якби Трамп не підписав цей закон, то це призвело б до припинення роботи уряду США.