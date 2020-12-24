Президент США Дональд Трамп наклав вето на оборонний бюджет, який передбачає посилення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2» і допомогу Україні.

«Президент Дональд Трамп в середу наклав вето на законопроект про політику в галузі оборони. Законопроект передбачає підвищення на 3% заробітної плати військовослужбовцям США і понад 740 мільярдів доларів на військові програми і будівництво», – повідомила 23 грудня агенція Associated Press.

Відомо, що з оборонного бюджету США на 2021 рік Збройні сили України мали отримати 250 млн доларів, 75 млн з яких повинні були піти на закупівлю летальної зброї, а решта – на навчання й закупівлю нового спорядження.

Раніше Трамп погрожував ветувати цей законопроект, оскільки він, серед іншого, не передбачає відповідальності соціальних мереж за публікації користувачів. Окремо Трамп домагався прибрати з документа формулювання, які дозволяють перейменування військових баз і монументів, названих на честь військових конфедератів, які підтримували збереження рабства під час громадянської війни.

Тепер Конгрес повинен знову надати достатню кількість голосів, щоб подолати вето президента. Відомо, що палата представників висловила готовність голосувати 28 грудня, а Сенат – 29 грудня.