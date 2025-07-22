За своєї першої каденції Трамп також оголошував вихід США з ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про вивід країни з організації об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО. Рішення Трампа зумовили нібито «антиамериканські та антиізраїльські» настрої організації, повідомили Reuters та New York Post із посиланням на співрозмовників в Білому домі та ЄС.

У лютому 2025 року Дональд Трамп наказав провести аудит участі США в ЮНЕСКО, який тривав 90 днів. Основним завданням аудиту було виявити випадки антисемітизму в ЮНЕСКО.

Після проведення аудиту в США висловили заперечення щодо політики ЮНЕСКО у сфері рівності, різноманітності та інклюзивності. Крім того, організацію розкритикували за «пропалестинську та прокитайську упередженість».

«Президент Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО, яка підтримує прогресивні, розкольницькі культурні та соціальні ідеї, що абсолютно не відповідають здоровому глузду, за який проголосували американці в листопаді», – повідомила заступниця речниці Білого дому Анна Келлі.

Серед прикладів «прогресивної політики» ЮНЕСКО наводять заклик організації до держав-членів ухвалити антирасистську політику, а також звіт про те, як відеоігри можуть сприяти гендерній рівності. Крім того, у Білому домі заявили, що ЮНЕСКО просувала антиізраїльські заходи – йдеться про визнання єврейських святинь «палестинським всесвітнім спадком». Також США розкритикували організацію за засудження дій Ізраїлю в Секторі Гази та ігнорування дій терористичної групи ХАМАС проти Ізраїлю.

В адміністрації Трампа також наголосили, що другим за величиною спонсором ЮНЕСКО є Китай, і країна «використовує свій вплив на організацію» для просування своїх інтересів.

За даними Reuters, США вже не вперше виходять з ЮНЕСКО – це сталося 1984 року на знак протесту проти начебто упередженого ставлення до США та фінансового недбальства. Після виходу з організації країна не поверталася до ЮНЕСКО протягом майже 20 років – лише у 2003 тогочасний президент США Джордж Буш оголосив, що організація провела потрібні реформи.

У 2017 році Дональд Трамп за своєї першої каденції знову вивів США з ЮНЕСКО під приводом «антиізраїльської упередженості». Тоді США забезпечували до 20% фінансування організації, а вихід країни став ударом по ЮНЕСКО. У 2021 році це рішення скасував Джо Байден. Станом на 2025 рік США фінансували близько 8% загального бюджету ЮНЕСКО.