Кіт Келлог працював в адміністрації Трампа за його першої каденції

Новообраний президент США Дональд Трамп висунув кандидата на посаду спеціального представника з питань України та Росії. Ним став 80-річний ветеран Кіт Келлог, який раніше виступав за переговори та заморозку війни, повідомив 27 листопада Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social, передає Sky News.

«Я щасливий висунути генерала Кіта Келлога на посаду помічника президента та спеціального посланця щодо України та Росії. Кейт має видатну військову та бізнес-кар’єру, включно з виконанням дуже важливих посад у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації», – написав Трамп у соцмережах.

Агентство Reuters повідомило, що раніше Келлог представив Трампу план щодо припинення війни в Україні. Він передбачає заморожування війни по нинішній лінії зіткнення й примус України та Росії сісти за стіл переговорів. Зокрема, стратегія Кіта Келлога передбачає, що США запропонують Україні більше озброєння за умови, що та погодиться на перемовини з Росією.

Що відомо про Кіта Келлога

80-річний генерал – ветеран війни у В’єтнамі, обіймав пост головного керуючого директора в Тимчасовій коаліційній адміністрації після вторгнення США до Іраку.

Працював головою Ради національної безпеки Білого дому під час президентства Трампа в 2017-2021 роках, а також радником з питань національної безпеки тодішнього віце-президента Майка Пенса.

До слова, конкурентом Келлога на посаду посланця з російсько-української війни був Річард Гренелл – керівник Національної розвідки під час першого президентства Дональда Трампа, який виступив за створення так званих «автономних зон», як спосіб припинення війни. Він також заявляв, що не підтримує вступ України до НАТО в найближчому майбутньому.

Що говорив Кіт Келлог про війну в Україні

У своєму інтерв’ю за 24 липня 2024 року генерал-лейтенант сухопутних військ у відставці критикував адміністрацію Джо Байдена за повільність і нерішучість в наданні допомоги Україні, що призвело до домінації Росії на фронті.

«Півтора року тому росіяни накивали п’ятами. І якби ми, Захід, тоді надали те обладнання, про яке просив президент Зеленський, то ви, мабуть, могли б завершити справу. Ви могли дійти до Азовського моря через Херсон, розділивши їх (російські сили – ред.) навпіл. І це те, що ви хотіли зробити. Але оскільки Захід, а особливо Америка, дуже повільно постачали вам обладнання та необхідну підтримку, це дозволило росіянам піти в наступ. Тож я певною мірою звинувачую цю адміністрацію (Байдена - ред.) та Захід у тому, що вони не підтримали Україну, коли вони повинні були це зробити», – говорив Кіт Келлог в інтерв’ю «Голосу Америки».

На питання про те чи адміністрація Трампа також намагатиметься поставити Україну в позицію сили і лише після того починати переговори з Росією, як це декларує адміністрація Байдена, Келлог відповів нищівною критикою політики чинного президента США: «Ні, це неправдиве твердження. Як вони їх поставили у позицію сили? Чи США надали Україні F-16? Ні. Чи ми вчасно дали достатні далекобійні потужності? Ні. Чи ми їм дали дозвіл стріляти вглиб Росії? Ні. Чи ми надали їм належну бронетехніку? Ми дали їм 31 танк. 31 танк – це навіть не батальйон в армії Сполучених Штатів. Вони про це говорять, а не роблять. Ми повинні переконатися, як зробити так, щоб справді поставити українців у позицію сили».