Це вже друга кримінальна справа проти Дональда Трампа

Міністерство юстиції США у п’ятницю, 9 червня, опублікувало обвинувальний акт щодо колишнього президента США Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними документами. Як повідомляє «Європейська правда», Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення.

Обвинувачення стосуються свідомого приховування інформації про національну оборону, змови з метою перешкоджання органам юстиції, приховування документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі. У сумі ж екс-президенту теоретично загрожує близько 400 років ув’язнення.

В обвинувальному акті Мін’юсту США вказано, що Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида документи, пов’язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних країн, ядерної програми США, військових вразливостей країни та союзників, а також планів на випадок нападу на США.

«Розкриття цих засекречених документів без відповідних повноважень могло поставити під загрозу національну безпеку США, їхні зовнішні зносини, захищеність військових ресурсів США, а також джерела розвідувальної інформації», – йдеться у документі.

Акт також детально описує хронологію переміщення секретних документів із Білого дому після завершення терміну президентських повноважень Трампа на основі свідчень, фотодоказів і текстових повідомлень.

В одному з епізодів, приміром, згадується, як працівники експрезидента тимчасово перенесли шухляди з документами у душову кабіну, тому що в кімнаті, де вони перебували до того, не було достатньо місця.

В іншому секретні документи з розвідінформацію обмеженого доступу випадково випали на підлогу, причому їх могли побачити й працівники резиденції Трампа, що не мали відповідного рівня допуску.

Також наводиться приклад, коли екс-президент США вирішив показати журналісту, якому давав інтерв’ю, документ із планом нападу на іншу країну. При цьому, підкреслюється в обвинувальному акті, Трамп неодноразово наголошував, що не порушує законодавства, пов'язаного з поводженням із секретною інформацією.

Нагадаємо, минулого року уряд США вилучив понад 300 документів із грифами «секретно» в маєтку Трампа Мар-а-Лаго, включно з деякими матеріалами під грифом «цілком таємно».

Це вже друга кримінальна справа проти Трампа. У квітні він був звинувачений Великим журі штату Нью-Йорк у справі про сплату грошей за мовчання порноактрисі Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року. Судовий процес у цій справі розпочнеться в березні 2024 року.

Трамп є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост президента США від Республіканської партії на майбутніх виборах. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким з обвинувачень і відправлять до в'язниці, це не позбавить його права балотуватися в президенти США. Однак, як зазначають ЗМІ, ці кримінальні справи можуть досить негативно позначитися на перебігу передвиборчої кампанії Трампа.