Донецький «Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу

Під керівництвом теперішнього тренера Паулу Фонсеки «гірники» виграли УПЛ втретє поспіль

СпортЮрій Братюк, сьогодні, 19:511010

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Донецький «Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу
фото з відкритих джерел

Донецький футбольний клуб «Шахтар» достроково став чемпіоном України. Так, у 29-му турі української прем'єр-ліги «Шахтар» на виїзді обіграв «Зорю» з рахунком 1:0, чим гарантували собі золото чемпіонату.

Перемогу у матчі «гірникам» приніс гол Жуніора Мораєса, який замкнув передачу Сергія Болбата з правого флангу.

Варто зазначити, що «Шахтар» в дванадцятий раз в історії став переможцем чемпіонату України (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019). Під керівництвом теперішнього тренера Паулу Фонсеки «гірники» виграли УПЛ втретє поспіль.

15 травня «Шахтар» упевнено переграв «Інгулець» з Кіровоградської області у фіналі Кубка України і 4-й рік поспіль став володарем трофею.

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