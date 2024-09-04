Тренерський штаб Маріно Пушіча обрав тих, хто представлятиме Україну у найпрестижнішому євротурнірі

Шахтар визначився зі списком гравців, які потрапили до заявки команди на матчі Ліги чемпіонів сезону 2024/25. До переліку потрапили 29 футболістів, повідомляє офіційний сайт донеччан.

Нагадаємо, що у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів суперниками команди Маріно Пушіча будуть німецькі «Баварія» та «Боруссія», англійський «Арсенал», італійські «Аталанта» та «Болонья», нідерландський ПСВ, швейцарський «Янг Бойз» і французький «Брест».

Офіційна заявка «Шахтаря» на Лігу чемпіонів:

Голкіпери: Тимур Пузанков, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн.

Захисники: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон.

Нападники: Лассіна Траоре, Егіналдо, Данило Сікан.

Варто зазначити, що у новому сезоні не буде груп, натомість вестиметься єдина таблиця на 36 команд. Топ-8 команд вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, зіграють у 1/16 фіналу. Матчі оновленої ЛЧ проводитимуть протягом трьох днів – з вівторка по четвер. Щодня – по 6 поєдинків. Перший матч стартує о 19:45, а другий – о 22:00 за Києвом.

Шахтарю належить зіграти 8 поєдинків у Лізі чемпіонів, а не 6 як зазвичай. Перша гра відбудеться з «Болоньєю» вже 18 вересня. Останнім суперником донеччан буде дортмундська «Борусія» (29 січня).