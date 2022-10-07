Донька Михайла Добкіна опублікувала його фото з передової у формі ЗСУ
Михайло Добкін оглянув трофейний російський танк і попозував з мінами
Донька колишнього народного депутата від «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна опублікувала фото та відео, на якому той позує на трофейному російському танку у формі ЗСУ.
У своєму дописі Алла Добкіна зазначила, що її батько «перебуває у дуже короткому відрядженні».
«Ви запитували де мій тато… У відрядженні, у дуже короткому. Люблю і пишаюся! Слава Україні та нашій землі», – підписала вона світлину батька у військові формі.
Судячи з фото, 52-річний Михайло Добкін перебуває в колишньому Борівському районі на Харківщині, адміністративний центр якого – селище Борову – ЗСУ звільнили кілька днів тому. Також Алла Добкіна поширила відео, на якому її батько оглядає трофейний російський танк і носить міни. Сам Михайло Добкін наразі свою поїздку не коментував.
52-річний Михайло Добкін був мером Харкова у 2006-2010 роках та головою Харківської ОДА при президентові Януковичу, членом Партії регіонів до 2014 року, а згодом народним депутатом від «Опозиційного блоку».
З самого початку подій Революції Гідності Добкін вкрай різко і негативно висловлювася про її учасників. У 2014 році він навіть закликав «фізично знищити учасників Євромайдану». В одному зі своїх свіжих інтерв'ю Добкін заявив, що учасники Майдану нібито «бояться зізнатися, що їх обдурили», назвавши Помаранчеву революцію і Євромайдан «горем, злом і страшною бідою».
Раніше у березні 2014 року був затриманий у кримінальній справі про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, йому було присуджено домашній арешт.
У 2017 році Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності та арешт Добкіна у кримінальній справі про незаконне відчуження землі. Був взятий під варту. До цього правоохоронці провели кілька обшуків у Харківській міській раді та помешканнях Добкіна та Геннадія Кернеса у цій справі.
Після початку війни Добкін публічно зрікся своїх прорсоійських поглядів і став дияконом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Обряд його висвячення відбувся 7 квітня у Харкові.