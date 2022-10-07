Михайло Добкін позує на трофейному російському танку

Донька колишнього народного депутата від «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна опублікувала фото та відео, на якому той позує на трофейному російському танку у формі ЗСУ.

У своєму дописі Алла Добкіна зазначила, що її батько «перебуває у дуже короткому відрядженні».

«Ви запитували де мій тато… У відрядженні, у дуже короткому. Люблю і пишаюся! Слава Україні та нашій землі», – підписала вона світлину батька у військові формі.

Судячи з фото, 52-річний Михайло Добкін перебуває в колишньому Борівському районі на Харківщині, адміністративний центр якого – селище Борову – ЗСУ звільнили кілька днів тому. Також Алла Добкіна поширила відео, на якому її батько оглядає трофейний російський танк і носить міни. Сам Михайло Добкін наразі свою поїздку не коментував.

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52-річний Михайло Добкін був мером Харкова у 2006-2010 роках та головою Харківської ОДА при президентові Януковичу, членом Партії регіонів до 2014 року, а згодом народним депутатом від «Опозиційного блоку».

З самого початку подій Революції Гідності Добкін вкрай різко і негативно висловлювася про її учасників. У 2014 році він навіть закликав «фізично знищити учасників Євромайдану». В одному зі своїх свіжих інтерв'ю Добкін заявив, що учасники Майдану нібито «бояться зізнатися, що їх обдурили», назвавши Помаранчеву революцію і Євромайдан «горем, злом і страшною бідою».

Раніше у березні 2014 року був затриманий у кримінальній справі про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, йому було присуджено домашній арешт.

У 2017 році Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності та арешт Добкіна у кримінальній справі про незаконне відчуження землі. Був взятий під варту. До цього правоохоронці провели кілька обшуків у Харківській міській раді та помешканнях Добкіна та Геннадія Кернеса у цій справі.

Після початку війни Добкін публічно зрікся своїх прорсоійських поглядів і став дияконом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Обряд його висвячення відбувся 7 квітня у Харкові.