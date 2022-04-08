Висвячення Михайла Добкіна у диякони відбулося 7 квітня у Харкові

Екс-нардеп Михайло Добкін став дияконом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Обряд його висвячення відбувся 7 квітня у Харкові.

7 квітня 2022 року, у свято Благовіщення пресвятої Богородиці, митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій очолив святкову божественну літургію у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі міста Харкова, під час якої звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна, повідомляє Харківська єпархія УПЦ МП.

Хіротонію Михайла Добкіна в диякони здійснив митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій (фото УПЦ МП)

52-річний Михайло Добкін був мером Харкова у 2006-2010 роках та головою Харківської ОДА при президентові Януковичу, членом Партії регіонів до 2014 року, а згодом народним депутатом від «Опозиційного блоку».

У 2017 році Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності та арешт Добкіна у кримінальній справі про незаконне відчуження землі. Був взятий під варту. До цього правоохоронці провели кілька обшуків у Харківській міській раді та помешканнях Добкіна та Геннадія Кернеса у цій справі.

Раніше у березні 2014 року був затриманий у кримінальній справі про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, йому було присуджено домашній арешт.

У 2007 році був позбавлений СБУ доступу до державної таємниці, у 2008 році оскаржив це рішення у судовому порядку. У 2008 році СБУ відкрила проти нього кримінальну справу за розтрату коштів у особливо великих розмірах, але суд відмовив СБУ у відкритті справи.