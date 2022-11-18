У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснили, як оформити щомісячну грошову допомогу в розмірі 5000 гривень, яка надається дітям - сиротам війни.

«Програма підтримки українських дітей до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків, пропонується Фондом імені Климентія Шептицького. Фонд було створено за спільної ініціативи урядів України та Польщі. Одна з програм Фонду полягає в підтримці неповнолітніх дітей, які внаслідок війни втратили одного чи обох батьків. Дітям виплачується 5000 грн щомісячно», – ідеться у повідомленні.

Як зазначили у Мінреінтеграції, першим місяцем виплат вважається той, коли була подана заявка на допомогу. Перші виплати здійснюються впродовж двох тижнів після ухвалення позитивного рішення стосовно заявки за наявності банківських реквізитів заявників.

Водночас у Мінреінтеграції просять поквапитися з поданням заявки, бо вони приймаються до кінця листопада.

Заявка на допомогу заповнюється і подається онлайн на сайті Фонду ім. Климентія Шептицького Там розміщено спеціальну форму, яку потрібно заповнити.

Крім того, необхідні такі документи:

відсканований документ, що посвідчує особу заявника-опікуна, а також дитини, яка буде прямим бенефіціаром грошової допомоги (сторінки з фото й персональними даними);

відсканована копія свідоцтва про народження дитини;

відскановане свідоцтво про смерть батьків/одного з батьків (у разі відсутності свідоцтва – відсканований документ, що підтверджує зникнення батьків);

відсканований документ опікуна, що підтверджує встановлення опіки над дитиною.

Якщо не вистачає документів для подання заявки, є запитання або треба уточнити деталі, Мінреінтеграції просить звертатись за телефоном: +38 (093) 213-76-96.