Як долучитись до ініціативи від Київстар «Дитяча надія»

Війна внесла свої корективи в життя мільйонів українців. Працювати заради спільної перемоги та допомагати ЗСУ дуже важливо. Та нашої з вами підтримки наразі потребують і наймолодші українці – це діти, які страждають від онко- та кардіозахворювань. Саме тому компанія Київстар спільно з платформою dobro.ua у межах благодійної ініціативи «Дитяча надія» пропонує своїм абонентам допомагати маленьким пацієнтам завдяки кільком клікам через SMS.

Як стати учасником ініціативи «Дитяча надія»

Поки відважні воїни боронять рідну землю на передовій, наші лікарі на власному фронті допомагають країні. В час повномасштабного вторгнення завантаженість багатьох лікарень збільшилася щонайменше вдвічі, але необхідного обладнання для більш ефективного лікування маленьких пацієнтів не вистачає. Тож наразі медичні заклади отримують все необхідне переважно завдяки благодійникам. Але для ефективної роботи фондів важлива системна підтримка людей, а довіру благодійним організаціям ще треба заслужити.

Кожна гривня наразі дуже важлива. Саме тому компанія Київстар спільно з Українською біржею благодійності (нині платформа dobro.ua) організувала регулярну, безпечну, а головне – прозору допомогу лікарням від небайдужих абонентів під назвою «Дитяча надія». Завдяки благодійним SMS абоненти передплаченого зв’язку Київстар можуть швидко та зручно робити перекази від 1 гривні, а також оформлювати підписку на 10, 15, 20 гривень та допомагати дітям щоразу, коли поповнюють рахунок від 40 гривень.

Кошти, зібрані в рамках ініціативи «Дитяча надія», йдуть на:

забезпечення дитячих онкологічних та кардіологічних диспансерів сучасним медичним обладнанням, медичними витратними матеріалами, інструментами,

оперативний ремонт наявного обладнання.

Бажаючі долучитись мають можливість обрати напрям допомоги (онко- чи кардіо-), а також один з 4 регіонів країни: Київ, Дніпро, Львів чи Одесу, в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески.

З Київстар допомогти онкохворим дітям легко / Ілюстративне фото iStock

Проєкт «Дитяча надія» ефективно працює вже майже 4 роки. За весь цей час вдалось зібрати 12 мільйонів гривень та придбати обладнання для 48 дитячих відділень в 15 лікарнях України. Ініціативу підтримали 220 тисяч абонентів Київстар, а майже 19 тисяч налаштували регулярну пожертву та активно допомагають дітям. Щомісяця підписки для ініціативи в середньому приносять 180–200 тисяч гривень, на які можна забезпечити всім необхідним щонайменше одне дитяче відділення. Це дуже важливо, адже щороку медичні заклади допомагають долати хвороби близько 50 тисячам маленьких пацієнтів.

Приєднуйтесь і ви до найдобрішої підписки від Київстар «Дитяча надія». Створимо разом комфортні умови для лікування дітей в Україні! Той, хто зробить це до 30 вересня, отримає приємний бонус – промокод на 14 днів доступу до всього контенту Київстар ТБ без додаткової плати. Детальніше про акцію читайте у соцмережах мобільного оператора.