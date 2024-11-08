ДГЕ обрала Наталію Денисенко (зліва), Владислава Костенка (у центрі) та Оксану Солдатенко (справа)

У четвер, 7 листопада, Дорадча група експертів (ДГЕ) назвала імена трьох кандидатів у судді Конституційного суду України, які пройшли до наступного етапу оцінювання. Наталія Денисенко, Владислав Костенко та Оксана Солдатенко пройшли оцінювання на відповідність критеріям високих моральних якостей, повідомили у пресслужбі КСУ у п’ятницю, 8 листопада.

ДГЕ провела співбесіди із вісьмома кандидатами на посаду судді КСУ. Лише трьох із них визнали такими, які відповідають критеріям високих моральних цінностей:

Наталію Денисенко

Владислава Костенка

Оксану Солдатенко

Ще чотири кандидати не відповідали критерію ДГЕ:

Денис Гриценко

Сергій Медюк

Михайло Смокович

Олександр Ткаченко

Ще щодо однієї кандидатки, Олени Прачук, група не ухвалила рішення – три українських члени ДГЕ проголосували «за», проте двоє іноземних членів не підтвердили відповідність кандидатки критеріям. Зазначається, що для відповідності Прачук критеріям високих моральних цінностей були необхідні два голоси іноземних експертів.

Рішення ДГЕ щодо кандидатів у судді КСУ

Нагадаємо, раніше до Конституційного суду вже призначили двох суддів:

Володимира Різника за квотою від парламенту

Аллу Олійних за квотою з’їзду суддів

Наступний етап відбору відбудеться 22 листопада 2024 року. Тоді кандидати пройдуть письмове оцінювання рівня компетентності у сфері права.

Що відомо про обраних кандидатів у КСУ

Наталія Денисенко

Наталія Денисенко обіймає посаду заступниці керівника Управління порівняльно-правового аналізу – завідувачки відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ. Цікаво, що кандидатка взяла участь у понад 13 конкурсах на суддю КСУ. Сама Денисенко вважає, що більшість цих конкурсів були ширмою, а звичайний юрист не мав можливості отримати посаду в КСУ своїми силами. Члени ДГЕ також виявили в інформаційно-аналітичній довідці кандидатки ознаки плагіату.

Наталія Денисенко. Фото ДГЕ

Владислав Костенко

Суддя Ковпаківського районного суду міста Суми має ступінь кандидата юридичних наук, у 2021 році він захистив дисертацію на тему «Гарантії соціального забезпечення суддів в Україні». ДГЕ звернула увагу на декларування родичами Костенка автомобілів, який тривалий час користувався ними, а також на те, що попри задекларовані у 2015-2019 році високі доходи, Владислав Костенко зовсім не декларував заощаджень. Суддя відповів, що всі зароблені гроші тратив на життя та подорожі, а на заощадження нічого не залишалось. Сам Костенко на питання експертів щодо майна своєї тещі (автомобілі та ділянки) відповів, що «багато про неї дізнався».

Владислав Костенко. Фото ДГЕ

Оксана Солдатенко

Кандидатка працює професоркою кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі на 0,75 ставки, за що отримує 12 тис. грн. У ДГЕ звернули увагу, що в жінки були задекларовані 55 тис. доларів та 40 тис. євро, проте у 2021 році ці активи зменшилися до 10 тис. доларів та 20 тис. євро – Оксана Солдатенко пояснила це сімейною туристичною подорожжю до США і купівлею будматеріалів для ремонту квартири в Ірпені.

Оксана Солдатенко. Фото ДГЕ

Із детальним оглядом інших кандидатів та записами співбесід можна ознайомитися тут.