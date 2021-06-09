Ремонт дороги Куровичі - Рогатин коштуватиме 484,9 млн грн

На Львівщині розпочали ремонт аварійної дороги Куровичі – Рогатин, що з’єднує Львів із Івано-Франківською областю. Роботи виконує азербайджанська компанія AzVirt MMC за 484,9 млн грн.

Як повідомили 9 червня в Службі автомобільних доріг у Львівській області, дорожники почали роботи на ділянці Куровичі – Погорільці. Тут демонтують старий асфальт та посилюють основу для дороги.

«Автошлях Куровичі – Рогатин в останнє ремонтували кілька десятків років тому. До цього часу забезпечували належний проїзд транспорту в рамках експлуатаційного утримання, ліквідовуючи аварійну ямковість. У ході реалізації президентської програми "Велике будівництво" ми відремонтуємо цю дорогу на всій протяжності в межах Львівської області», – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Підрядник має провести поточний ремонт траси Т-14-17 Куровичі – Рогатин протяжністю 29,6 км. На ремонт цієї ділянки Служба автодоріг Львівщини підписала договір із азербайджанською компанією AzVirt MMC, що погодилася виконати роботи за 484,9 млн грн. Ремонт мають завершити до кінця 2021 року.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія AzVirt MMC зареєстрована у Баку (Азербайджан) і належить Ельнуру та Камілю Алієву Алі Огли та німцям Вальтеру Закарісу і Мартіну Манфреду.