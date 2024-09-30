Користь відео вчені пояснюють інтерактивним форматом

Американські вчені провели дослідження, результати якого показали, що гаджети і навчальні відео на них корисні для дітей. Нейробіологи переконалися, що нервова система малюків змінилася у порівнянні зі старшим поколінням школярів, тому планшети та ноутбуки дозовано можна використовувати для розвитку дітей уже з двох років. Про висновки вчених розповіли на сайті «Ocвiтoрiя».

Загалом вчені провели понад 250 досліджень у цьому напрямі. Науковці порівняли дані щодо дошкільнят за 1997 та 2014 роки.

«Ті, кому ще не виповнилося двох років, у 1990-ті проводили біля екранів у середньому по 1,5 години щодня. У 2014 немовлята вже дивилися 2,5 години телепередач і ще пів години щодня витрачали на смартфони та планшети. Дошкільнята 3-5 років у 1997 кожен день по 2,5 години сиділи біля телевізорів. А у 2014 це були дві години, ще година йшла на мобільні пристрої. У 2021 американські школярі проводили перед екранами щодня по 7,5 годин», – пише освітній сайт.

Нові наукові висновки доводять, що коли батьки дивляться спеціальні розвивальні відео для найменших, то використовують багатший словниковий запас як під час перегляду, так і після нього.

Ба більше, навіть найменші діти віком до трьох років сприймають гаджети та віртуальну реальність як частину життя. Сучасні діти до року вже розпізнають, де чий смартфон. Науковці вважають, що діти вважають гаджет не просто власністю мами, а її продовженням, наче частина образу.

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Забави із гаджетами розвивають моторику: розблоковувати сенсорний екран пальцями малюки вчаться значно раніше, ніж це вважалося можливим, – до року. А ще вони підвищують чутливість пальців та покращують обробку нервовою системою сигналів від них.

Щодо користі відео, то на малюків до двох років навчальні відео не мають жодного позитивного впливу, тому вмикати їх наймолодшим не варто. Стійке уявлення про зміст відео приходить лише після 5 років.

У віці 2,5-3 років діти вже можуть розуміти та вчитися на відповідних для їхнього віку відео. Діти цієї вікової категорії здатні вивчити нові слова з екрана. Такі результати були у тих дітей, яких дистанційно навчали в режимі реального часу. Однак коли діти просто дивилися освітнє відео, такого ефекту не було.

«Вчені вважають, що ідеальна формула для дошкільнят: людина — екран — дитина. Тобто діти з двох років мають певну користь від віртуальних нянь, онлайн-спілкування, різноманітних форм дистанційної взаємодії, але не від самих ігор чи відео. Інтерактивний екранний час, такий як відеодзвінки з родичами, віддалене читання історії чи перегляд шоу під час взаємодії з іншими дітьми, може бути корисним саме завдяки цій інтерактивній природі», – вважають науковці.

Американські дослідники довели, що дошкільнята з 4 років усвідомлюють зміст книжок, які їм читають дистанційно. Найбільш ефективним визнали варіант з онлайн-спілкуванням зі зворотним зв’язком та обговоренням прочитаного з іншими однолітками.

Науковці довели, що освітнє відео позитивно впливає на інтелектуальний розвиток дітей 4-6 років, дозволяє дітям здобувати досвід і досліджувати місця та події далеко за межами їхнього звичного досвіду.

«Групі чотирирічних дітей дали гаджети із сенсорними екранами та освітні ігри з математики та навичок грамотності. Контрольній групі дітей дали розважальні ігри. У підсумку через три місяці перші діти отримали у вісім разів кращі результати з математики та втричі вищі — з грамотності», – дійшли висновку вчені.

Науковці помітили і такий зв’язок: якщо дошкільнята регулярно дивляться освітній дитячий відеоконтент, у шкільні роки в них є кращий словниковий запас, грамотність, соціальна поведінка та академічні знання.

Щодо школярів, то завдяки використанню цифрових технологій та освітніх онлайн-ігор на уроках вони краще за інших виконують завдання на перемикання уваги.