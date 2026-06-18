У суді обвинувачена визнала свою провину

Івано-Франківський міський суд визнав доцентку Карпатського університету імені Василя Стефаника Лесю Романюк винною у хабарництві. Суд призначив їй 17 тис. грн штрафу із забороною працювати на певних посадах протягом року.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2026 року, обвинувачена Леся Романюк є доценткою кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інститут мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вона також була рецензенткою разової ради для захисту дисертації.

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За даними слідства, у грудні 2025 року Леся Романюк спілкувалась із людиною, яка готувалась захищати свою дисертацію, та отримала 300 доларів за ухвалення позитивного рішення. У вироку вказано, що обвинувачувана сказала, що цієї суми достатньо і вона проголосує «за».

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Раніше СБУ повідомляла, що члени спеціалізованої вченої ради, створеної для присвоєння ступеня «доктор філософії», отримували хабарі за підготовку та організацію захисту дисертації, атестацію здобувача і подальше присудження йому наукового ступеня. Схема діяла у Львові та Івано-Франківську.

Щодо доцентки порушили кримінальну справу за ч.1 ст.368 ККУ. У суді обвинувачена визнала свою провину. Доцентка розповіла, що ознайомлювалася із дисертацією протягом вересня-жовтня, під час попереднього захисту вона повідомила, що рекомендує дисертантку до основного захисту. 1 грудня вона завірила рецензію електронним підписом і розмістила на сайті університету. 11 грудня дисертантка захотіла з нею зустрітись і повідомила, що захищатиметься онлайн через поїздку в Канаду, після чого передала 300 доларів.

Обвинувачена заявила, що її збентежили гроші, але вона сприйняла їх як компенсацію за час, який вона витрачала при підготовці до захисту наукової роботи.

Леся Романюк просила суд не призначати суворого покарання, бо на її утриманні є неповнолітні діти та матір похилого віку, яка потребує догляду. Обвинувачена також заявила, що добровільно перерахувала гроші на підтримку ЗСУ.

Цю справу розглянула суддя Наталія Деркач, яка дослідила усі докази та аргументи. Вона визнала доцентку винною у одержанні хабаря та призначила покарання – 17 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій протягом року. Вирок ще можна оскаржити.