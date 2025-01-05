Український форвард має чудовий шанс стати улюбленцем Риму

У неділю, 5 січня, в межах 19-го туру чемпіонату Італії відбудеться римське дербі – «Рома» Артема Довбика прийматиме «Лаціо». Протистояння відбудеться на «Стадіо Олімпіко» і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Ще 2-3 місяці тому «Лаціо» вважався б абсолютним фаворитом дербі – «вовки» переживали серйозну кризу, а «орли» демонстрували тривалу переможну серію. Однак нині ситуація змінилася: «Лаціо» потрапив у період нестабільності, а «Рома» намацала свою гру. Як наслідок, 15-очковий розрив у турнірній таблиці свідчить не про різницю у класі, а про втрачені командою Довбика можливості («Лаціо» нині четвертий, а «Рома» – десята).

В останніх семи очних зустрічах в Серії А команди здобули по 3 перемоги та розписали одну нічию. Минулого сезону «Рома» мінімально перемогла «Лаціо» вдома, а на виїзді розійшлась миром (0:0).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Рому». На її перемогу дають 2,61, тоді як успіх «Лаціо» оцінюють у 3,10. Нічия котирується у 3,30. Фахівці не мають однозначної відповіді щодо результативності матчі: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,10, тоді як тотал менше 2,5 – 1,90.

Найбільше шансів забити у «Роми» має український форвард Артем Довбик (2,20), а в «Лаціо» – Таті Кастельянос (2,80). Хет-трик нашого земляка оцінюють у 25,00.

Де дивитися матч 19-го туру Серії А між «Ромою» та «Лаціо»

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами «Максимальна», «Спорт» або «Оптимальна».