«Синьо-жовті» зазнали серйозної втрати перед першою дуеллю з бельгійцями

Збірна України визначилась з заявкою на перший поєдинок проти Бельгії в рамках боротьби за вихід в дивізіон А Ліги націй, повідомляє офіційний сайт УАФ. До переліку потрапило 23 гравці. Варто згадати про відсутність у списку Артема Довбика та Валерія Бондаря – форвард «Роми» захворів, а захисник «Шахтаря» займався за індивідуальною програмою.

Раніше через травму розташування національної команди покинув захисник англійського «Плімута» Максим Таловєров – замість нього Ребров довикликав представника американського «Остіна» Олександра Сватка.

Заявка збірної України на поєдинок з Бельгією:

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»).

Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Олександр Сваток («Остін», США)

Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Олександр Сваток («Остін», США) Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія). Нападники: Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія відбудеться вже сьогодні, 20 березня в Мурсії. Через три дні бельгійці прийматимуть поєдинок-відповідь на стадіоні в Генку. Обидві гри стартують о 21:45 за київським часом.

Переможець протистояння вийде до найвищого дивізіону Ліги націй, в якому Україна провела сезон 2020/21. Бельгія потрапила до стикового плей-офф, посівши третє місце в дивізіоні А. Натомість Україна стала другою у квартеті дивізіону В.