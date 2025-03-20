«Синьо-жовті» спробують повернутися до когорти найсильніших збірних світу

У четвер, 20 березня, відбудеться перша серія довгоочікуваної дуелі між збірними України та Бельгії. На кону – право виступати в дивізіоні А Ліги націй. Зустріч відбудеться на стадіоні «Енріке Рока де Мурсія» в іспанській Мурсії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Головним арбітром матчу стане швейцарець Сандро Шерер.

Збірна України потрапила до стикових ігор, посівши другу сходинку у квартеті дивізіону В. Підопічні Сергія Реброва за 6 матчів двічі зіграли проти Грузії (перемога 1:0 та нічия 1:1), Албанії (перемога 2:1 та поразка 1:2) та Чехії (нічия 1:1 і поразка 2:3). Своєю чергою Бельгія фінішувала третьою в дивізіоні А («червоні дияволи» двічі програли Франції (0:2 та 1:2), оступились з Італією (нічия 2:2 та поразка 0:1) і продемонстрували кардинально протилежні результати з Ізраїлем (перемога 3:1 і поразка 0:1).

Цікаво, що головний тренер бельгійців Руді Гарсія, який наприкінці січня замінив на своїй посаді Доменіко Тедеско, першим ділом повернув у команду голкіпера «Реала» Тібо Куртуа, в якого був конфлікт з попереднім наставником.

У своїй історії збірні України та Бельгії зустрічалися лише одного разу. Це сталося на груповому етапі Євро-2024 – тоді команди розійшлись миром (0:0).

FAVBET фаворитом протистояння вважає збірну Бельгії. На її перемогу дають 1,85, тоді як успіх України оцінюють в 4,35. Нічия котирується в 3,70. Фахівці не знають, як відбуватиметься протистояння: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,99, тоді як тотал менше 2,5 – 1,87.

Найбільше голів у бельгійців чекають від Ромелу Лукаку (2,30) та Леандро Троссара (3,60). В українців відзначитись можуть Артем Довбик (4,00) та Роман Яремчук (4,20). Серед екзотичних варіантів – хет-трик українського форварда «Олімпіакоса» (95,00).

Де дивитися матч Ліги націй між Україною та Бельгією

Обидва матчі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Ліги націй УЄФА в Україні, на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK XL» і безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в Т2 і кабельних мережах.

Коментувати матч Україна – Бельгія будуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. Аналітичну студію вестимуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков, а експертами стануть колишні гравці збірної України Олександр Головко та Артем Кравець. Студія розпочнеться о 20:30, продовжуючись під час перерви та після фінального свистка.