Прокат фільму ще триває

Історичний фільм Олеся Саніна «Довбуш» після четвертого прокатного вікенду став найкасовішим українським ігровим фільмом 2023 року.

«Довбуш» зібрав понад 43 млн грн, а кількість проданих квитків перевищила 304 тис. Нагадаємо, раніше рекордсменом був фільм Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург». Він заробив у прокаті 34 млн грн. Зараз обидва фільми змагаються між собою за національну премію кінокритиків «Кіноколо».

Картина Олеся Саніна вийшла у кінопрокат 24 серпня. Перед тим фільм відкрив Одеський кінофестиваль. Цього року він відбувся у Чернівцях, зовсім недалеко від місць, де відбуваються події фільму.

Карпати, початок XVIII століття. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, стають опришками. Проте один прагне грошей, другий – справедливості.

«Довбуш» став одним із найдорожчих фільмів за історію української кіноіндустрії. Його бюджет складає 120 млн грн. З них 65 млн грн надала держава.

Над фільмом працювало близько 3 тис фахівців, для фільму пошили понад тисячу костюмів та збудували близько 20 локацій, які навіть місцеві мешканці сприймали за автентичні. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебувало по 50 каскадерів.

Фільм уже змогли побачити у Німеччині, Чехії, Словаччині, Литві, Естонії, Латвії та Кореї.

А тим часом музика до фільму вийшла на всіх музичних платформах. Її авторами є композитори Алла Загайкевич та Олександр Чорний. Музику до стрічки Саніна можна знайти на Apple Music, Deezer, Spotify, Amazon Music, Tidal, iTunes, YouTube та YouTube music.

Алла Загайкевич раніше вже співпрацювала з Олесем Саніним у фільмах «Мамай», «Поводир» та інших. Олександр Чорний вперше створював музику до фільму у співавторстві. Він є автором музичного супроводу до стрічок «Пік страху», «Егрегор», «Йди за мною». У «Довбуші» Чорний створив музику до сцен боїв. Основним джерелом натхнення для Загайкевич та Чорного стала гуцульська музика.

Нагадаємо, що. прокат фільму триває.