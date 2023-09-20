«Довбуш» став найкасовішим ігровим фільмом 2023 року
А його саундтрек можна офіційно скачати на всіх музичних платформах
Історичний фільм Олеся Саніна «Довбуш» після четвертого прокатного вікенду став найкасовішим українським ігровим фільмом 2023 року.
«Довбуш» зібрав понад 43 млн грн, а кількість проданих квитків перевищила 304 тис. Нагадаємо, раніше рекордсменом був фільм Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург». Він заробив у прокаті 34 млн грн. Зараз обидва фільми змагаються між собою за національну премію кінокритиків «Кіноколо».
Картина Олеся Саніна вийшла у кінопрокат 24 серпня. Перед тим фільм відкрив Одеський кінофестиваль. Цього року він відбувся у Чернівцях, зовсім недалеко від місць, де відбуваються події фільму.
Карпати, початок XVIII століття. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, стають опришками. Проте один прагне грошей, другий – справедливості.
«Довбуш» став одним із найдорожчих фільмів за історію української кіноіндустрії. Його бюджет складає 120 млн грн. З них 65 млн грн надала держава.
Над фільмом працювало близько 3 тис фахівців, для фільму пошили понад тисячу костюмів та збудували близько 20 локацій, які навіть місцеві мешканці сприймали за автентичні. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебувало по 50 каскадерів.
Фільм уже змогли побачити у Німеччині, Чехії, Словаччині, Литві, Естонії, Латвії та Кореї.
А тим часом музика до фільму вийшла на всіх музичних платформах. Її авторами є композитори Алла Загайкевич та Олександр Чорний. Музику до стрічки Саніна можна знайти на Apple Music, Deezer, Spotify, Amazon Music, Tidal, iTunes, YouTube та YouTube music.
Алла Загайкевич раніше вже співпрацювала з Олесем Саніним у фільмах «Мамай», «Поводир» та інших. Олександр Чорний вперше створював музику до фільму у співавторстві. Він є автором музичного супроводу до стрічок «Пік страху», «Егрегор», «Йди за мною». У «Довбуші» Чорний створив музику до сцен боїв. Основним джерелом натхнення для Загайкевич та Чорного стала гуцульська музика.
Нагадаємо, що. прокат фільму триває.