Фільм «Степне» Марини Вроди є лідером за кількістю номінацій

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила номінантів. Лідерами є фільми «Степне» Марини Вроди (6 номінацій), «Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка (5 номінацій), «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча (4 номінації), а також «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова (3 номінації, що також є максимально можливою кількістю для документального фільму).

Переможці будуть традиційно оголошені на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю «Київський тиждень критики» 12 жовтня 2023 року.

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» — щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Переможців премії визначає комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять 57 кінокритиків та кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, та авторів, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.

Номінанти на премію «Кіноколо»:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

«Довбуш», режисер Олесь Санін, продюсери Максим Асадчий, Олесь Санін;

«Люксембург, Люксембург», режисер Антоніо Лукіч, продюсери Володимир Яценко, Анна Яценко;

«Ля Палісіада», режисер Філіп Сотниченко, продюсери Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук;

«Степне», режисерка і продюсерка Марина Врода.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Велика маленька війна», режисер Мирослав Латик, продюсерка Оксана Іванюк, Мирослав Латик;

«ГКЧП», режисер Аркадій Непиталюк, продюсери Анастасія Буковська, Данило Каптюх, Микита Буковський;

«Жива», режисери Владлен Одуденко, продюсери Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко;

«Це побачення», режисерка Надія Парфан, продюсер Ілля Гладштейн.

Найкращий документальний фільм

Найкращий анімаційний фільм

«Весна», режисер і продюсер Микита Лиськов;

«Мавка. Лісова пісня», режисери Олександра Рубан, Олег Маламуж, продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісєєва, Єгор Олесов;

«Маріуполь. Сто ночей», режисерка Софія Мельник, продюсер Андрій Палатний;

«Мокош», режисерка Анна Дудко, продюсер Олександр Шатківський.

Відкриття року

«20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов, продюсери Мішель Мізнер, Мстислав Чернов, Рейні Аронсон, Дерл Маккруден, Василиса Степаненко;

«Ля Палісіада», режисер Філіп Сотниченко, продюсери Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук;

«Назавжди-Назавжди», режисерка Анна Бурячкова, продюсери Наталія Лібет, Люба Кнорозок, Віталій Шереметьєв, Олексій Згонік;

«Степне», режисерка і продюсерка Марина Врода.

Найкраща режисура

Марина Врода («Степне»);

Антоніо Лукіч («Люксембург, Люксембург»);

Філіп Сотниченко («Ля Палісіада»);

Мстислав Чернов («20 днів у Маріуполі»).

Найкращий актор

Олександр Максяков («Степне»);

Аміл Насіров («Люксембург, Люксембург»);

Новруз Пашаєв («Ля Палісіада»);

Сергій Стрельников («Довбуш»).

Найкраща акторка

Ніна Антонова («Степне»);

Ксенія Хижняк («Я, Ніна»);

Карина Химчук («Ти мене любиш?»);

Єлизавета Цілик («Назавжди-Назавжди»).

Найкращий сценарій фільму

Марина Врода, Кірілл Шувалов («Степне»);

Антоніо Лукіч («Люксембург, Люксембург»);

Тоня Ноябрьова («Ти мене любиш?»);

Філіп Сотниченко («Ля Палісіада»).

За досягнення