На Рівненщині дозвіл на видобування бурштину продали за 36 млн грн
Переможець аукціону зможе користуватися надрами протягом восьми років
Держгеокадастр виставив на продаж спецдозвіл на користування надрами поблизу села Переброди Сарненського району. За результатами аукціону, проведеного 8 липня, право наступні вісім років видобувати бурштин на вказаній ділянці отримало ТОВ «Некстера».
Аукціон з продажу спецдозволу на користування бурштиноносним надром на ділянці «Садова 85» у Сарненському районі відбувся на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі у вівторок, 8 липня. Стартова ціна лоту становила понад 14 млн грн. В описі обʼєкту вказали, що переможець зможе здійснювати геологічне вивчення ділянки із подальшим видобуванням корисних копалин протягом восьми років.
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Участь у торгах взяли троє учасників. Переможною стала ставка товариства з обмеженою відповідальністю «Некстера», яке запропонувало за ділянку 36 млн грн. Це у понад 2,5 рази перевищило початкову ціну.
Додамо, що згідно з даними YouСontrol, ТОВ «Некстера» зареєстроване у квітні 2025 року в Києві. Спеціалізується у добуванні мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив, а також у добуванні піску, гравію, глин, каоліну та інших корисних копалин. Власником бізнесу є Олександр Потапчук.