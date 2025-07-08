Держгеокадастр виставив на продаж спецдозвіл на користування надрами поблизу села Переброди Сарненського району. За результатами аукціону, проведеного 8 липня, право наступні вісім років видобувати бурштин на вказаній ділянці отримало ТОВ «Некстера».

Аукціон з продажу спецдозволу на користування бурштиноносним надром на ділянці «Садова 85» у Сарненському районі відбувся на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі у вівторок, 8 липня. Стартова ціна лоту становила понад 14 млн грн. В описі обʼєкту вказали, що переможець зможе здійснювати геологічне вивчення ділянки із подальшим видобуванням корисних копалин протягом восьми років.

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Участь у торгах взяли троє учасників. Переможною стала ставка товариства з обмеженою відповідальністю «Некстера», яке запропонувало за ділянку 36 млн грн. Це у понад 2,5 рази перевищило початкову ціну.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, ТОВ «Некстера» зареєстроване у квітні 2025 року в Києві. Спеціалізується у добуванні мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив, а також у добуванні піску, гравію, глин, каоліну та інших корисних копалин. Власником бізнесу є Олександр Потапчук.