Будівництво пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» планують завершити у цьому році

Пункт пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» на українсько-польському кордоні тимчасово припинить роботу. Про це у неділю, 29 вересня, повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що польські прикордонники сповістили українських колег про припинення прикордонно-митного оформлення у «Нижанковичі-Мальховіце» з 00:00 30 вересня.

«За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску “Нижанковичі-Мальховіце” планують завершити цьогоріч», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

До цього часу у прикордонному пункті «Нижанковичі-Мальховіце» здійснювався пропуск порожніх вантажних транспортних засобів з допустимою вагою понад 7,5 тонн.

Нагадаємо, пункт пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» почали будувати у вересні 2021 року. На це польський уряд виділив 109 млн злотих. Він буде призначений для пасажирських та вантажних перевезень. Пункт пропуску передбачатиме п’ять смуг руху для легкових автомобілів, автобусів та вантажних транспортних засобів з вагою до 3,5 тонн.