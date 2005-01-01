Дрогобицький суд засудив двох викрадачів нафти

Один із крадіїв отримав 6 років ув'язнення, іншому – призначено іспитовий строк

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 16:491640

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Дрогобицький суд засудив двох викрадачів нафти
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Дрогобицький суд виніс вирок двом викрадачам нафти

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок двом викрадачам нафти. 28 грудня суд визнав зловмисників винними у викраденні нафти та нанесенні матеріальної шкоди підприємству в особливо великих розмірах. Одного чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі, іншому – обрано покарання з відтермінуванням виконання вироку й призначено іспитовий строк.

«За участі державного обвинувача прокуратури області, Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області завершено розгляд кримінального провадження стосовно двох чоловіків, які створили злочинне угрупування з метою пошкодження нафтопроводу НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Також суд задовольнив цивільні позови щодо відшкодування завданих збитків. Викрадену нафту повернуто підприємству.

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