Дрогобицький суд засудив двох викрадачів нафти

Дрогобицький суд виніс вирок двом викрадачам нафти

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок двом викрадачам нафти. 28 грудня суд визнав зловмисників винними у викраденні нафти та нанесенні матеріальної шкоди підприємству в особливо великих розмірах. Одного чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі, іншому – обрано покарання з відтермінуванням виконання вироку й призначено іспитовий строк.

«За участі державного обвинувача прокуратури області, Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області завершено розгляд кримінального провадження стосовно двох чоловіків, які створили злочинне угрупування з метою пошкодження нафтопроводу НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Також суд задовольнив цивільні позови щодо відшкодування завданих збитків. Викрадену нафту повернуто підприємству.